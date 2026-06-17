Laura Fernández ordena vacaciones para los empleados públicos ¿cuándo serán y por qué?

El gobierno de la presidenta Laura Fernández ordenó un periodo de vacaciones colectivas para todos los empleados públicos del país.

Los trabajadores estarán libres entre el 6 y el 10 de julio.

La decisión se oficializó por medio de una directriz del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), la cual fue firmada por la mandataria.

Laura Fernández ordena vacaciones para empleados públicos porque mucha gente tiene días acumulados. (Esteban Bermúdez)

El objetivo principal de la medida es reducir los “miles de días” de descanso que tienen acumulados los servidores del Estado.

A pesar del cierre general de instituciones, la ministra de Mideplan, Carla Morales, garantizó a la ciudadanía que la continuidad de todos los servicios esenciales no se verá afectada durante esos días.

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Salud mental y reducción de saldos acumulados

El Poder Ejecutivo señaló la urgencia de aplicar esta medida ante la gran cantidad de días no disfrutados por parte de la fuerza laboral estatal.

“Es necesario ordenarnos, porque no puede ser que un trabajador tenga más de 70 días libres no disfrutados. Ese descanso es necesario para la salud mental del trabajador, para recargar energías y para disfrutar con la familia o seres queridos”, afirmó Fernández al justificar la directriz.

Además, más allá de la reorganización interna del Estado, el Gobierno busca aprovechar estas fechas para generar un impacto positivo en otros sectores.

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Al hacer coincidir esta directriz con el periodo de las tradicionales vacaciones de medio periodo, las autoridades proyectan una dinamización directa del turismo y el comercio nacional.

Adicionalmente, la salida de los empleados públicos de las calles ayudará a mitigar el fuerte congestionamiento vial que se podría generar en esas fechas debido a las obras de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El Mideplan garantiza que los servicios básico de salud no tendrán afectación. (Gemini)

Suspensión temporal del tren a Cartago

El cese de operaciones de gran parte del sector público coincidirá también con una importante afectación en el transporte público ferroviario.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) aprovechará la coyuntura para realizar trabajos de mantenimiento profundo, lo que obligará a suspender el servicio de tren en la ruta Cartago–San José desde el 3 hasta el 17 de julio.

Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del Incofer, detalló la magnitud de los trabajos que paralizarán el paso de las unidades:

“Vamos a realizar obras en cinco puentes por donde pasa el tren en Cartago. Las líneas férreas serán levantadas e intervenidas las estructuras”, comunicó el jerarca.