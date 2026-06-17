Caminar por San José se vuelve una carrera de obstáculos por aceras en mal estado

La realidad de muchos adultos mayores, así como de personas en silla de ruedas y usuarias de bastón, es que deben caminar por aceras en mal estado, con el temor constante de caerse y resultar lastimados.

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La Teja recorrió varias cuadras de San José este lunes 15 de junio para ver el estado de las banquetas. No encontramos aceras perfectas, pero algunas están en mejores condiciones que otras.

Sin embargo, algo que no pasa desapercibido en la capital es que en las esquinas hay alcantarillas sin tapas y la gente corre el riesgo de caerse en ellas, especialmente cuando llueve se convierten en verdaderas trampas mortales.

Caminar es un riesgo para muchos en la capital

Mientras hicimos el recorrido, nos topamos con varias personas adultas mayores, así como personas con discapacidad, que cuidaban su paso mientras caminaban por la capital, pues no todas las aceras son lisas, sino que tienen huecos o incluso trayectos con piedras o ladrillos levantados.

Una vecina de Desamparados, quien usa un bastón para ayudarse a caminar, denunció que muchas de las aceras son un peligro.

“Las aceras en San José son realmente terribles porque muchas veces hay huecos o quitan la tapa de la alcantarilla y uno se puede ir, entonces hay que tener bastante cuidado”, comentó.

La mujer, quien prefirió resguardar su identidad, señaló que hay ciertos lugares en la capital que son peores.

“Hace tiempillo andaba sola, pero me operaron de la cadera. Entonces, como ando con bastón, tengo que andar con acompañante porque me puedo tropezar, ya que las aceras no están niveladas. No en todas las aceras hay lugar para que uno pase con bastón”, dijo.

Además, comentó que cuando llueve la situación puede empeorar, pues se ha caído tras resbalarse con las tapas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) o del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

El estado de las aceras en San José dificulta la movilidad de las personas, especialmente los adultos mayores y las personas con discapacidad. Foto: Alonso. Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ella señaló que las aceras deben ser más lisas, ya que eso facilitaría la movilidad de muchas personas.

Por otra parte, Luz Analí Martínez, una chancera, coincidió con la señora de Desamparados en que son un peligro para las personas.

“De repente hay unos huequillos o se salió un pedazo de ladrillo. Es muy peligroso tanto para las personas con discapacidad como para los niños”, dijo.

Un adulto mayor, quien disfrutaba su mañana en el Parque Central, comentó que hay ciertas aceras que no tienen tapas.

“Todavía me muevo, pero he visto a personas que se tienen que tirar a la calle porque no hay tapas”, contó.

Otro hombre, quien es usuario de silla de ruedas, señaló que muchas esquinas en las aceras no cuentan con rampa, por lo que se le dificulta la movilidad.

“Todo está en mal estado, hay que andar por la calle. A la hora de cruzar las esquinas, no hay rampas o están mal hechas”, dijo.

Algunas alcantarillas no tienen tapa, lo que puede peligrar el paso de los peatones. Incluso algunas aceras no tienen rampas ni son lisas. Foto: Alonso. Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Debido a que muchas esquinas no son aptas para los usuarios de silla de ruedas, él tiene que andar por la calle. A él se le ha dañado la silla por transitar por vías en San José que no toman en cuenta las condiciones de todo tipo de persona.

Por eso, le pidió a la Municipalidad de San José que intervenga las esquinas para que haya rampas aptas para las personas en silla de ruedas y otros peatones.

Municipalidad josefina está arreglando aceras

Mientras usuarios denunciaron aceras en malas condiciones en San José, vimos a algunos funcionarios de la Municipalidad de San José arreglando algunas vías peatonales.

No obstante, estos trabajos implican un peligro para las personas que necesitan desplazarse, pues en vez de usar la acera tienen que invadir la calle para continuar su trayecto.

La municipalidad se encuentra arreglando algunas aceras en la capital, mientras que varias banquetas aún son un peligro para los peatones. Foto: Alonso. Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El gobierno local josefino compartió en redes sociales hace unos meses que iba a invertir 4.600 millones de colones del presupuesto ordinario para mejorar la infraestructura peatonal en 11 distritos del cantón central.

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Dicha inversión contempla la construcción de 21 kilómetros de aceras nuevas y accesibles, junto con complementos como maceteras, cordón y caño, loseta podotáctil, mobiliario urbano, zacate y arborización, según la municipalidad.

Este medio le consultó a la municipalidad si arreglarán todas las aceras de la capital o si se limitarán a algunas; sin embargo, al cierre de esta nota seguimos esperando la respuesta.

Los usuarios de silla de ruedas o con bastón deben andar con mucho cuidado por las aceras de San José. Una vecina de Desamparados señaló que varias están desniveladas. Foto: Alonso. Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Usuarios denuncian problemas de infraestructura en sus comunidades

Cuando conversamos con los peatones en la capital, les preguntamos de dónde eran y cómo eran las aceras en sus comunidades.

Varios de ellos señalaron que la infraestructura vial en sus comunidades no es apta para los usuarios, especialmente para los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad física.

Algunas aceras en la capital tienen huecos. Foto: Alonso. Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un estudio del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), publicado la semana pasada, reveló que el 64% de los 701 adultos mayores entrevistados opinó que las aceras en sus comunidades no son aptas; es decir, no son lisas, anchas ni están niveladas.

Mientras tanto, el 29,7% de los adultos mayores afirmó que las aceras son aptas.

El usuario de silla de ruedas, vecino de San Rafael de Montes de Oca, señaló que en su comunidad no hay aceras. Él aseguró que esta es la realidad en muchos lugares del país.

La chancera, quien es vecina de Pavas, comentó que las aceras en su comunidad también son terribles.

Algunas alcantarillas, colocadas al lado de las aceras, pueden ser un obstáculo para el paso de los peatones. Foto: Alonso. Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Hay un montón, incluso no solo aceras, sino también las calles, que están hechas una desgracia. Deben ver todo eso para que uno pueda andar con más seguridad y no tener lesiones, más las personas adultas mayores, personas con discapacidad y niños que corren peligro de meterse en un hueco”, dijo Martínez.

De hecho, hace unas semanas en Pavas un adulto mayor de 84 años se tropezó en una acera cuando estaba predicando. Mientras caminaba, se topó con un filo de la acera, pero no lo vio y se cayó. Él resultó herido en la cara, el brazo y la pierna; el labio le quedó hinchado.

Aunque la gente diga que los adultos mayores o las personas con otras condiciones deben tener cuidado al caminar, la verdad es que las vías deben ser aptas para todos.

Algunas personas comentaron que las tapas en las aceras les resultan resbaladizas, especialmente cuando llueve. Foto: Alonso. Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

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