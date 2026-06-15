MOPT hará pruebas de manejo sin cita previa este miércoles

¿Quiere conseguir la licencia de conducir pronto? ElMinisterio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizará este miércoles 17 de junio una jornada especial de la prueba práctica de manejo en el Estadio Nacional.

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Las personas que quieren realizarla no requieren cita previa; simplemente deben hacer fila.

Se les entregará una ficha a las personas que harán las pruebas. El MOPT señaló que se tomarán sus datos y la placa del vehículo.

El Estadio Nacional abrirá sus puertas para aquellas personas que quieren aplicar la prueba práctica de manejo sin cita previa. (MOPT/MOPT)

En caso de que no lo atiendan, todavía tendrá la oportunidad de hacer el examen en Ciudad Vial el jueves 18, viernes 19 o sábado 20 de junio, de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

“Vamos a replicar varios circuitos internos iguales a los que se evalúan en las sedes de Educación Vial, lo que nos permitirá atender simultáneamente a varios usuarios, por lo que estimamos que en las seis horas programadas podremos atender a unas 1.000 personas, en promedio 166 personas por hora”, dijo Sindy Coto, directora de Educación Vial.

Las autoridades indicaron que, cuando un vehículo concluya la prueba, debe volver a hacer la fila para recibir una nueva ficha en caso de que sea requerido por otro participante.

¿Cuáles requisitos debe cumplir?

El MOPT recordó a los usuarios llevar varios documentos para la prueba práctica de manejo. Por ejemplo, es indispensable que lleven el documento de identidad físico, vigente y en buen estado.

También deben presentar el recibo de pago correcto según la clase de licencia por la que van a optar, así como el dictamen médico, la inspección técnica vehicular y el derecho de circulación vigentes.

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El vehículo debe estar fuera de la restricción vehicular el miércoles; es decir, la placa no debe terminar en 5 ni en 6.

Es importante que lleve la cédula de identidad vigente a la prueba de manejo. (Cortesía TSE/Cortesía TSE)

Tampoco debe tener programada una cita ni haber hecho una prueba después del 20 de mayo.

Esto debe tomar en cuenta antes de la prueba

Las autoridades hicieron un llamado a los participantes para que revisen las condiciones del vehículo, ya sea moto o carro, que utilizarán para la prueba.

En el caso de las motocicletas, deben asegurarse de que la luz de freno, las luces direccionales y la luz alta o baja estén en buen estado, así como los espejos retrovisores, la bocina y el marcador de velocidad.

También deben revisar el estado de las llantas, que no estén defectuosas ni lisas.

Asimismo, los usuarios deben portar casco de seguridad debidamente asegurado en la cabeza y vestimenta retrorreflectiva.

Los usuarios que realicen la prueba práctica de manejo en el Estadio Nacional deben asegurarse de que su vehículo esté en óptimas condiciones. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por su parte, aquellas personas que utilizarán carro deben asegurarse de que la bocina, el marcador de velocidad, las escobillas, el cinturón de seguridad de tres puntos, el freno de mano, el parabrisas, la luz de freno, las luces direccionales, la luz de reversa, las luces de emergencia y la luz alta o baja estén en buen estado.

El vehículo también debe contar con parachoques delantero y trasero, así como espejos retrovisores. Las llantas no deben estar defectuosas ni lisas.

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