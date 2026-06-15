Corte Plena toma decisión tajante sobre petición de diputados oficialistas que nos les va a gustar nada

Este lunes, la Corte Plena rechazó la solicitud de elaborar una nueva nómina de candidatos a magistrados suplentes para la Sala Constitucional.

La decisión surge como respuesta a la acción de los diputados de Pueblo Soberano que la semana pasada aprobaron una moción para devolver a la Corte la lista original de 18 aspirantes y exigir que se repitiera el proceso de selección para obtener una nueva lista de elegibles.

Los diputados oficialistas pidieron a la Corte hacer una nueva lista de elegibles, pero los magistrados no lo harán. (Asamblea Legislativa)

Votación contundente de los magistrados

La resolución fue adoptada por una amplia mayoría de 16 magistrados. El argumento principal del máximo tribunal es que la Corte ya cumplió a cabalidad con todas las etapas del procedimiento legal para conformar la nómina, la cual fue remitida al Congreso desde octubre de 2025.

Según el criterio de la mayoría, actualmente no existe ninguna justificación objetiva para desechar el trabajo realizado y comenzar un nuevo concurso.

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Durante la votación, solo cuatro magistrados se mostraron a favor de realizar un nuevo proceso, mientras que dos decidieron abstenerse.

El presidente de la Sala Constitucional, el magistrado Fernando Castillo, fue enfático en su intervención. Aunque reconoció la potestad de los legisladores, demandó mayor claridad.

“Mi posición es devolver la lista a la Asamblea, porque en este caso no se da una justificación objetiva y razonable. La Asamblea está en su derecho de no nombrar, pero debe dar criterios a la Corte para saber hacia dónde vamos. Por lo menos que nos den un criterio de por qué no lo aceptan”, manifestó Castillo.

Con esta decisión, la Corte Plena devuelve la presión al Congreso, a la espera de que los diputados procedan con el nombramiento o brinden los argumentos técnicos y objetivos que motivan su rechazo.

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Los magistrados de la Corte Plena acordaron devolver la misma lista a la Asamblea Legislativa. (John Durán)

Proceso lleva meses varado

Desde hace meses, los legisladores (primero los de la administración anterior y ahora los de la actual) no han logrado ponerse de acuerdo con la urgente elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional y ahora el tema se complicó más.

Luego de once rondas de votación en las que no se logró elegir ni un solo magistrado suplente, los diputados oficialistas presentaron y aprobaron una moción para devolver la lista de 18 candidatos elegibles al Poder Judicial para que envíen otra, ya que aseguran que no les gusta ninguna de las opciones, pero esa fue la petición que rechazaron los magistrados este lunes, por lo que la Corte enviará de vuelta la misma lista.

La Sala Constitucional es fundamental para garantizar y proteger derechos fundamentales como salud, educación y libertad de expresión a través de recursos de amparo y hábeas corpus.

Estas acciones actúan como un contrapeso democrático, asegurando que leyes y actos públicos no violen los derechos humanos.

Debido a lo que está pasando, las funciones de la Sala están en riesgo, ya que, al no contar con magistrados suplentes, si alguno de los siete propietarios se enferma y debe incapacitarse, por ejemplo, podría paralizarse el órgano constitucional. Esto quiere decir que los ciudadanos podrían quedar desprotegidos.