Keylor Navas podría hacer historia una vez más, pero ahora en la Asamblea Legislativa

La diputada liberacionista, Iztarú Alfaro Guerrero, presentó un proyecto en la Asamblea Legislativa para declarar guardameta Keylor Antonio Navas Gamboa como “Ciudadano Distinguido” de Costa Rica.

El documento legislativo justifica el reconocimiento señalando que el arquero costarricense es un símbolo de resiliencia, trabajo sostenido, humildad y amor a su tierra natal.

Según la exposición de motivos, el deportista nacido el 15 de diciembre de 1986 en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, es reconocido como el mejor portero en la historia de la Concacaf.

El nombre de Keylor Navas se escucha en la Asamblea Legislativa por un motivo de mucho orgullo. (AFP)

Una trayectoria de récords en el fútbol europeo y latinoamericano

El proyecto hace un repaso por la carrera de Navas, desde sus inicios en la quinta división con el ADEFIP Escuela de Fútbol de Pedregoso hasta su debut profesional con el Deportivo Saprissa el 6 de noviembre de 2005 a sus 19 años.

Entre los logros a nivel de clubes que fundamentan la propuesta legislativa, destaca que viajó a España a los 23 años, pasando por el Club Albacete Balompié y el Levante Unión Deportiva, donde fue galardonado como el mejor portero de la temporada española 2013-2014.

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Tras ser fichado por el Real Madrid en 2014, conquistó tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones de la UEFA (2016, 2017 y 2018), un récord histórico.

Además, ganó cuatro veces el Mundial de Clubes de la FIFA y la Liga española en la temporada 2016-2017 con el equipo merengue.

El nombre de Keylor Navas suena fuerte en la Asamblea Legislativa

Fue premiado por la UEFA como el Mejor Portero de las Competiciones en 2018.

Sumó más de cinco títulos nacionales en Francia con el Paris Saint-Germain entre 2019 y 2022, equipo con el que alcanzó la final de la UEFA Champions League en la temporada 2019-2020.

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Durante las temporadas 2022-2023 y 2024-2025, ayudó al Nottingham Forest de Inglaterra y al Newell’s Old Boys de Argentina, respectivamente, a salvarse del descenso.

Actualmente, a sus 39 años, el texto resalta que Navas se mantiene vigente en la élite como capitán del Club Universidad Nacional de México (Pumas UNAM), equipo con el que acaba de alcanzar la final del torneo Clausura 2026.

Iztarú Alfaro, diputada del PLN, fue quien propuso la iniciativa. (Fernanda Matarrita)

Pilar fundamental de la Selección Nacional

La propuesta también enfatiza el aporte invaluable del guardameta a la Selección Nacional de Costa Rica desde su debut el 11 de octubre de 2008.

Detalla que fue la gran figura de la histórica participación en la Copa Mundial de Brasil 2014, donde Costa Rica alcanzó los cuartos de final.

Asegura que es el único jugador costarricense en disputar tres Copas del Mundo de la FIFA de forma consecutiva (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) como arquero titular.

También detalla que tiene el récord de más participaciones en la historia del país, con más de 114 partidos internacionales y 54 juegos de eliminatorias mundialistas.

En la justificación del proyecto se destaca la trayectoria de Navas. (AFP)

La legisladora Alfaro concluye en su propuesta, amparada en el artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 221 del reglamento legislativo, que esta declaratoria no es solo un acto de justicia, sino un mensaje de que Costa Rica valora el mérito y reconoce al deporte como una genuina expresión de la identidad nacional.