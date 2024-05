Día del agricultor: El cacao ayudó a una pulseadora a liberarse de la violencia y a tener su propia empresita

Vicenta González es una agricultora de Villa Hermosa de San José de Upala, que se dedica a la siembra de cacao y venta de productos derivados de este fruto. Cortesía.

Una mujer encontró en las bondades de la tierra no sólo la forma de salir adelante a través de la siembra de cacao, sino que gracias a su labor como agricultora hizo a un lado situaciones de violencia doméstica y hoy hasta ayuda a otras mujeres a ganarse la vida.

En el Día del Agricultor, que se celebra este miércoles 15 de mayo, le presentamos la historia de doña Vicenta González, una señora que hace 12 años le dio vida a un proyecto llamado Amecup (Asociación de Mujeres Emprendedoras de las Comunidades de Upala), en el que ella, junto a otras 9 pulseadoras, le sacan el máximo provecho a la fruta del cacao.

González nació en Nicaragua y cuando era una chiquita llegó a la zona Norte de nuestro país. A los 26 años ya tenía a su hijo mayor, pero convivía en un ambiente machista y se vio obligada a buscar la forma de subsistir. Esta señora tuvo dos hijos biológicos, Rafael y Orlando, pero además crió a dos nietos y a tres hijos adoptivos.

LEA MÁS: ¡Qué carga! Agricultora tica hará realidad su sueño de ver sus productos en Europa

“Los hijos tienen sus necesidades, ellos quieren estudiar, pero no hay cómo. En ese entonces no tenía un terreno apto para la siembra, así que vendí un lote y compré una finquita y allí comencé a sembrar arroz, frijoles, maíz y el cacao, que ha sido de toda la vida.

“No sabía nada de siembra, la ciencia la recibimos a través de los golpes de la vida; la escuela del campo es trabajar o trabajar. Si no aprendés, no podés trabajar, yo veía a las personas mayores, había proveedores que me decían que me darían lo que necesitaba y apenas me levantara les pagaba y así empecé y cuando uno quiere superarse, aprende rápido”, afirmó.

Doña Vicenta se dedica a la siembra de cacao desde los 26 años. Archivo. (Nicolò Filippo Rosso/@UNHCR/Nicolo Filippo Rosso)

Cómo comenzó

Vicenta también fue partera y poco a poco se convirtió en líder comunal y trabajó para que en la localidad hubiera agua, luz, escuelas y hasta la construcción de caminos decentes.

Durante sus primeros años como agricultora, Vicenta producía el cacao y vendía el fruto a través de intermediarios. Pero poco a poco se dieron cuenta de que recibían poco dinero por este bien y eran los intermediarios quienes se dejaban la mayor parte de la plata y decidió romper con eso, para hacerse cargo de su propio negocio.

“A uno como mujer no lo valoran, creen que no sabemos impulsarnos en la vida; a nosotras nos han tenido siempre marginadas, minimizadas y creen que porque vivimos en el campo tampoco sabemos nada y no es así, hemos aprendido a trabajar de forma orgánica.

En el 2022 recibió un premio por la ayuda a migrantes nicaragüenses, junto a la excanciller alemana Angela Merkel. Cortesía.

LEA MÁS: Jovencita con síndrome de Down dejó volar su imaginación y está cerca de publicar su tercer libro

“El INA, universidades como la UCR y la UNA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) me han dado herramientas para trabajar productos derivados del cacao. El IICA me donó unos páneles solares el año pasado y me ha dado cursos para aprender a hacer presupuestos, aprender de administración de empresas”, resaltó.

González recordó que un día recibieron a una muchacha embarazada que fue víctima de violencia y en una tarde de café, junto a otras dos mujeres, pensaron cómo ayudarla y luego de eso, lo primero que desarrollaron como proyecto fueron confites de cacao.

Gracias a las capacitaciones que han recibido ya hacen crema irlandesa, licor de cacao, cacao en polvo, té de cacao, crema de cacao, vino de jamaica y sueros faciales.

Vicenta (izquierda) y las demás mujeres productoras fabrican té de cacao, chocolate y crema de cacao. Cortesía.

Un apoyo

Amecup ha abrigado a mujeres de toda la zona de Upala. Pero además de trabajar con la tierra, Vicenta ha sido un apoyo fundamental para personas migrantes. Desde los años 70, cuando estalló en Nicaragua la guerra entre Anastasio Somoza y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ella se ha encargado de recibir a ciudadanos nicaragüenses en su casa y apoyarlos en materia migratoria y de derechos.

Gracias a su trabajo por las personas migrantes, en el 2022, la Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) le dio un reconocimiento. Vicenta recibió el premio Nansen Regional para las Américas, en Ginebra, Suiza, y en esa oportunidad compartió con la excanciller de Alemania Angela Merkel, quien fue la ganadora global del Premio Nansen.

LEA MÁS: Líder comunal dio vida a libro que relata historias de uno de los barrios más emblemáticos de San José

“Cuando me comentaron del premio lo tomé como una broma, pero cuando me enteré de que era en serio estaba incrédula. Yo llegué a Costa Rica con la intención de aportar y por eso, cuando recibo personas en mi casa, las ayudo para que vengan acá de forma legal y no provoquen problemas.

“Con el dinero que me dieron construí la fábrica, el año pasado y en diciembre ya estaba lista. Ahora estamos esperando que el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Upala nos aprueben los permisos correspondientes, porque de momento vendemos nuestros productos en la comunidad y con los permisos podemos expandirnos a supermercados”, relató.

La próxima meta de doña Vicenta es lograr llegar a más mujeres e integrar jóvenes al trabajo de la agricultura, pues para ella los jóvenes se van a la ciudad y no vuelven y se pierden la oportunidad de sembrar.