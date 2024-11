Diputada Kattia Cambronero revela por qué renunció al PLP y le tira a Eli Feinzaig

La diputada Kattia Cambronero, quien llegó a la Asamblea Legislativa con el Partido Liberal Progresista, sorprendió hace unas semanas con la renuncia a la fracción.

En una entrevista con La Teja, Cambronero reveló los motivos de la decisión que pensó durante un año y le tiró varias ‘chinitas’ a Eli Feinzaig, el líder de ese partido político, porque dice que está usando la agrupación política para sus intereses.

Kattia Cambronero se convirtió en la tercera diputada independiente de este periodo. (José Cordero)

— ¿Cómo inició en la política?

Cuando ya mis hijos estaban grandes me empezó a quedar tiempo libre. En mi familia se respira la política, mi abuelito (Marcial Aguiluz) fue dos veces diputado, mami siempre ha sido una colaboradora en gobiernos locales, ha sido síndica, abrió la primera oficina de la mujer en Tibás, catequista. Siempre me ha gustado la política y ya con tiempo decidí incorporarme y el partido que más me llamó la atención fue el Liberal Progresista.

— ¿Se veía usted como diputada?

Desde pequeña siempre quise ser diputada, siempre quise apoyar a mi país, hacer una representación digna. Estoy agradecida con la vida y con Dios de que me diera la oportunidad.

— ¿Qué ha sido lo más difícil de ser diputada?

Anteponer la bandera nacional a cualquier otra bandera ideológica, me cuesta entender ese cálculo político. También me cuesta entender por qué la gente siembre ve mal lo que uno hace, en este despacho se trabaja con mucha conciencia y respeto.

Las negociaciones políticas son complejas también, además el reglamento legislativo no es sencillo.

La legisladora cuenta los motivos por los que renunció al PLP. (José Cordero)

— ¿Cuáles son los cinco proyectos que ha presentado que la hacen sentir más satisfecha?

El proyecto de pagos por servicios ambientales marinos costeros, que ya es ley, es el primer país casi que del mundo en legislar en esa materia, eso le permite a los habitantes costeros que hacen conservación, tener recursos económicos que compensen ese trabajo.

Hay otro es que es la apertura del monopolio de alcohol, estamos en proceso de negociación, abriría a Costa Rica una posibilidad y segmento interesante para el desarrollo de industrias, sobre todo de emprendimientos e industrias que necesitan el alcohol como insumo.

El proyecto de acoso predatorio (vigilar, perseguir o buscar de manera persistente a alguien) que ya es ley y da protección a las personas que sufren en ese acoso constante, eso no estaba dentro del Código Penal.

Cambronero soñó desde niña con ser diputada. (José Cordero)

También el proyecto de tierra para mujeres, que persigue mecanismos para dotar de más tierras a mujeres fuera de la gran área metropolitana.

El proyecto que permitiría que privados, junto con distribuidoras de electricidad, puedan poner estaciones de recarga. Es una oportunidad de negocio.

— Usted propuso el proyecto de ley para declarar el colibrí como símbolo nacional. Mucha gente lo criticó por qué no lo ven importante, ¿qué dice al respecto?

Está alineado a la conservación del medio ambiente. Hay muchas personas que están felices por la declaratoria y cuando veo que se utiliza el símbolo para hacer souvenirs, joyería, hasta se usó en una maratón, se convirtió en un referente de Costa Rica, eso hace tomar conciencia que no todo es la seriedad de proyectos fundamentales, sino que estas iniciativas pueden ayudar a generar imagen, hay toda una economía detrás de los símbolos nacionales.

Al presidente Rodrigo Chaves le ha parecido muy divertido estarse burlando del proyecto y a mí me da risa porque eso denota desconocimiento de las realidades de personas que pueden estar viviendo de emprendimientos.

La legisladora dice que una fracción legislativa no debe ser la plataforma de una candidatura. (Asamblea Legislativa)

— Cuando usted renunció al PLP dijo que la fracción se había convertido en una plataforma de cálculos políticos y habló de una figura, ¿a qué se refería con eso?

En los espacios de control político uno no puede tener el cálculo de decir una cosa hoy y mañana quedarse callado porque el presidente es muy popular o porque es un tema que no le va a gustar a los costarricenses, hay que ser consecuentes.

Yo respeto la decisión de las personas de querer optar por una candidatura presidencial... el tema es que no puede ser eso una plataforma permanente.

— ¿Piensa usted que la fracción del PLP se convirtió en una plataforma para la candidatura de Eli Feinzaig?

Por momentos, sí, también hay concentración de poder y eso no está bien dentro de un partido liberal, porque entonces se vuelve un proyecto de corto plazo.

— ¿Le costó tomar la decisión de renunciar a la fracción del PLP?

Sí, mucho, fue casi que un año pensando si debía dar un paso a un lado.

Le legisladora dice que Eli Feinzaig usa la fracción par impulsar su candidatura. (Jonathan Jiménez)

— ¿Ha notado molestia de parte de sus excompañeros de fracción?

Sí, no hemos conversado, he visto algunas intervenciones, pareciera que sí, y supongo que están molestos, pero la política no son temas personales, tiene que haber madurez... todo pasa.

— ¿Cómo es Kattia Cambronero fuera de la Asamblea Legislativa?

Me gusta correr, desde los 15 he corrido, trato de correr al menos tres días a la semana. Me gusta cocinar para mi familia, es algo que me entretiene muchísimo porque es el espacio que tengo con mis papás, mis hermanos y mis hijos. Normalmente, los fines de semana trato de cocinar para ellos.

Me encanta leer, aquí se lee mucho, pero me gusta la literatura latinoamericana, ahorita tengo como diez libros en espera. Me gusta mucho el vino entre amigos, trato de tener espacio con mis amigos para hablar. También me encanta ir al mar, me da mucha paz.

Kattia Cambronero fue sincera al decir lo que no le gusta del PLP

— ¿Le gustaría ser presidenta de la República?

Eeeeeh no lo he pensado francamente, me parece que es una gran responsabilidad, el ambiente político es complicado, sobre todo para las mujeres, recibimos muchísima violencia, es un tema que preocupa mucho a mis hijos. No lo he pensado.

— ¿Pero no lo descarta?

(Ríe) No sé, no es algo que tenga en el corto plazo, estoy muy focalizada en los proyectos que tenemos y en la construcción de otros.