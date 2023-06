Diputadas se unen y toman decisión histórica en contra de Rodrigo Chaves

La mayoría de diputadas están furiosas con las declaraciones que dio el presidente Rodrigo Chaves en una conferencia de prensa, en las que habló de la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional.

El mandatario hizo un comentario sobre que la pareja sentimental de Ruiz había tenido un altercado con la ministra de Cultura y que luego de eso Monserrat le habló en un tono muy fuerte a Pilar Cisneros, cosa que criticó muchísimo.

Las legisladoras calificaron a Chaves como machista. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

A las legisladoras no les gustó para nada que Chaves expusiera la vida personal de Ruiz mencionando esos datos, por lo que este jueves en la tarde se reunieron en el Plenario Legislativo para ver qué podían hacer al respecto.

Luego de 20 minutos de discusión tomaron la decisión de presentar una moción para mostrar su descontento.

“Hacer un llamado de respeto al presidente de la República hacia la investidura de las diputadas de la República y hacia toda mujer que ostente un cargo público, para que no legitime ni aplique ningún tipo de violencia política ni acto de agresión.

“Le recordamos al señor presidente su responsabilidad de dar el buen ejemplo y no fomentar la violencia de género”, dice la moción.

Las diputadas se reunieron para ver qué medida podían tomar contra el mandatario. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Luego de presentar la moción hablaron cinco legisladoras sobre el tema.

Kattia Rivera, de Liberación Nacional, calificó la acción de Chaves como un atropello y dijo que no es de recibo escuchar al presidente hacer señalamientos personales a ninguna persona. Además dijo que no pueden tolerar que el presidente Chaves sea machista.

Kattia Cambronero, del Liberal Progresista, también calificó la actitud de Chaves como machista y dijo que no puede ser que en cada conferencia de Presidencia se den este tipo de actos.

Ella dijo que Chaves atacó la vida personal de Monserrat y no puede ser que el mandatario cuestione la vida privada de las personas.

Algo que llamó mucho la atención es que la propia diputada del Partido Progreso Social Democrático, Luz Mary Alpízar, quien también es la presidenta de la agrupación política, habló en contra de Chaves.

“Quiero alzar la voz como mujer, para mí, ustedes comprenderán, es muy difícil entender que estamos en una sociedad que no quiere dejar atrás las formas de violencia hacia la mujer. Nosotras merecemos un respeto adicional, con el respeto que siempre le he tenido a don Rodrigo Chaves quiero decirle que lo que menos esperamos es que ataque a las mujeres y sobre todo las que están en puestos políticos”, dijo la legisladora.

La diputada y presidenta del Partido Progreso Social Democrático, Luz Mary Alpizar, habló contra Chaves. Foto: Asamblea Legislativa.

Olga Morera, de Nueva República, dijo que no es de recibo la forma en las que el mandatario se refirió a Ruiz y que hablara de su vida privada.

Por último, Sofía Guillén, del Frente Amplio, fue clara en decir que Chaves tiene la responsabilidad política de no fomentar violencia, algo que no está haciendo.

“No vamos a permitirle seguir pasando por alto las acciones, no es la primera, pero esperamos que sea la última y finalmente, señor presidente de la República, no se vale deslegitimar cuando una persona, cuando una mujer no coincide con usted, sea humilde, debata, pero no se vaya al cuerpo, eso es muy bajo”, manifestó Guillén.

La moción la votaron 41 diputados a favor y ocho ocho en contra (todos estos del partido oficialista).