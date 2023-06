Diputado quiere poner rastreador a los legisladores para controlarlos

Ante los constantes rompimientos de cuórum y los dos días en el último mes no ha habido sesiones de Plenario Legislativo por la ausencia de diputados, un legislador propuso que a todos se les ponga una especie de rastreador para controlar las entradas y salidas del Congreso.

Este jueves en la mañana no hubo cuórom, es decir, no llegaron los 38 legisladores necesarios para que se llevara a cabo la sesión, lo que alborotó más el avispero que este miércoles la legisladora Pilar Cisneros destapó al decir que le daba vergüenza que muchos legisladores no se tomaran en serio su trabajo y estuvieran saliendo a cada rato del Plenario durante la sesión.

La idea del rastreador fue presentada por Daniel Vargas. Foto: Asamblea Legislativa.

El diputado oficialista, Daniel Vargas, envió un escrito el pasado 30 de mayo al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, con la curiosa iniciativa.

“Con el propósito de tener un mejor control del cuórum en tiempo real, además del tiempo efectivo de asistencia de los señores diputados tanto al Plenario como a Comisiones, muy respetuosamente les propongo se instale un dispositivo RFID, sea en el PIN o en la tarjeta-carné, que se capaz de leer el ingreso y salida de los diputados a estos órganos.

“De esta forma se podrá mantener un monitoreo permanente del cuórum, así como una estadística real y objetiva del tiempo efectivo en Plenario y en comisiones por diputado o diputada de fracción”, manifestó el diputado oficialista en el documento.

Diputado Francisco Nicolás se niega a que le pongan un chip para controlarlo

Sin embargo, la idea no es bien vista por algunos diputados que desde ya expresaron su oposición.

“Diputado Vargas, sin van a pedir chips conmigo no cuente, no los necesito, guárdeselo, Directorio: compre 56 si se van a embarcar a poner eso, a mí no me pone ningún control nadie, yo vengo aquí a ejercer lo que la Constitución me da a mí la capacidad de decir lo que yo creo y ubicarme en el edificio donde yo piense, así es, a mí no me limita nadie, allá los totalitaristas, los que mandan encima de todos los demás que quieren ponernos condiciones en ese diputado, diputado Vargas y diputada Cisneros, no aplica sus prepotencias”, aseguró Francisco Nicolás.