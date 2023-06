Pilar Cisneros les pegó una gran regañada a sus compañeros, pero luego le llovió a ella

La diputada alborotó un avispero en el Plenario Legislativo. Foto: Asamblea Legislativa.

La diputada oficialista Pilar Cisneros perdió la dulzura del carácter este miércoles en la mañana, ya que les pegó una señora regañada a sus compañeros.

Ella se molestó porque durante la sesión del Plenario Legislativo se rompió varias veces el cuórum, es decir, la cantidad mínima de diputados que se necesita para que haya sesión que es de 38, lo cual propició que la sesión se suspendiera en repetidas ocasiones.

Cisneros se siente presionada porque lleva sobre sus hombros el peso del gobierno, debido al interés que ha demostrado el presidente de la República, Rodrigo Chaves, de la aprobación del proyecto de ley de jornadas 4x3, por lo que estas interrupciones alargan más ese proceso y eso no le agrada a la comunicadora.

“A mí me da vergüenza lo que estamos haciendo hoy aquí, me da vergüenza con los ciudadanos que nos pagan el salario, me da vergüenza que solo hoy en la mañana hemos roto el cuórum cinco veces, ¿hemos venido a trabajar o qué? ¿Somos los representantes del pueblo o qué? ¿Nos vamos a tomar en serio nuestro trabajo o qué?

Un montón de diputados le contestaron de forma fuerte a Cisneros. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“¿Cuántos proyectos de ley están esperando que nosotros los consideremos a ver si los aprobamos o no? ¿Vamos a seguir en este jueguito perverso? Por lo menos a mí me da vergüenza y le pido perdón al pueblo costarricense por lo que estamos haciendo aquí y espero que a algunos de ustedes también les dé vergüenza esta pérdida de tiempo.

“Les recuerdo compañeros que este Congreso cuesta 200 millones de colones por día, 25 millones de colones por hora y no tenemos ningún derecho a traicionar así la fe que los costarricenses están depositando en nosotros rompiendo el cuórum para ir a tomar café en el cafetín”, fueron parte de las palabras de Cisneros.

Fuertes respuestas

Luego de que la diputada se desahogara, empezaron a pedir la palabra un montón de legisladores a los que no les hizo nada de gracia lo que la legisladora dijo y al final más bien le terminó lloviendo a ella.

El diputado de la Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García le dejó claro a Cisneros que muchas veces él ha tenido que ausentarse del Plenario por giras y reuniones propias de su cargo y no ve justo que se refiera a su trabajo como algo que “da vergüenza”, porque él se siente muy comprometido y orgulloso de su labor.

“Con todo el respeto y todo el cariño que se merece doña Pilar, deje de hablar paja porque aquí tanto los diputados que están a favor como diputados que están en contra, hay muchos que han estado ausentes”, replicó Geison Valverde del Partido Liberación Nacional.

Ariel Robles, del Frente Amplio, le dijo a la diputada oficialista que no sabe si esa manera de regañar es la que usa con sus compañeros de fracción, pero le pidió que por favor fuera respetuosa a la hora de referirse a ellos.

Jonathan Acuña, también del Frente Amplio, respondió que si a Cisneros le da vergüenza su trabajo es una opinión muy de ella, pero que a él no le da vergüenza lo ha hecho hasta el momento.

El diputado Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista, también le pidió a Cisneros que cuidara las formas en las que les habla a sus compañeros y le hizo ver que más bien su intento de agilizar el proceso de votación del proyecto de ley lo atrasó aún más, ya que el pleito se extendió por aproximadamente 35 minutos.