Diputado puso a Rodrigo Chaves entre la espada y la pared por el tema de Luis Amador

El diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional, puso al presidente, Rodrigo Chaves, en una posición incómoda, prácticamente entre la espada y la pared.

Luego de que Chaves anunciara la destitución del ministro del MOPT, Luis Amador, por supuestamente haberse jalado un tortón, Francisco Nicolás le dijo que espera que sus acciones vayan más allá.

“Este tema de la adjudicación de las obras del aeropuerto de Liberia es solo la punta de un gran témpano que está hace rato en esta administración metido ahí en el MOPT, le pido al señor presidente que no quede ni una sola relación de hechos, que avance con valentía y que presente una denuncia penal contra estos dos funcionarios, y también dudo que solamente sean dos, hay muchos más ahí involucrados, tengo información desde junio y julio del año pasado de que estas adjudicaciones vienen mal, nada menos y nada más que a empresas que han sido relacionadas y acusadas de actos de corrupción como los casos de Meco y H Solís”, dijo el diputado liberacionista.

La salida de Amador se debe a supuestas irregularidades en la contratación de la empresa constructora MECO para reparar la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.

Según dijo Chaves, Amador y Fernando Naranjo, director de Aviación Civil, enviaron los términos de referencia para contratar las obras de reparación. Chaves explicó que recibieron tres ofertas, de Constructora Hernán Solís, el Consorcio Pedregal y MECO.

El mandatario detalló que él solicitó que se buscara mejorar las ofertas a las dos empresas que avanzaron en el trámite de contratación: MECO y Pedregal.

“Esa adjudicación le costó $2 millones (mil millones de colones) más al pueblo de Costa Rica porque los términos de referencia avalados por el MOPT y el director de Aviación Civil tienen indicios de que fueron diseñados para que ganara la empresa que terminó ganando.

“Nos costó más de ¢1.000 millones ese error. ¿Por qué? Porque en los términos de referencia se le añade a los criterios de selección un porcentaje por experiencia, y resulta que lo que produjo eso fue que solamente podía adjudicarse a un oferente. Eso lo endosaron el director de Aviación Civil y el ministro”, afirmó el mandatario.

Mala planificación

Por su parte, el diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, dijo que siempre fue crítico de la labor de Amador y espera que ahora todo mejore.

“He sido crítico de la labor de Luis Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes y he señalado que le faltó planificación, que tenía mucha improvisación y que no sabía escuchar consejos. El tiempo me dio la razón.

“Hoy espero que el ingeniero Mauricio Batalla, como nuevo ministro, no repita los mismos errores de Amador y que, por el contrario, corrija lo que se venía haciendo bastante mal.

“Creo que con la sustitución podremos recuperar y trabajar mejor en proyectos como Dekra, que le urge al país que tenga una empresa que dé el servicio al costarricense; la paralización de la ampliación de la Ruta 1, la conclusión de la Ruta 32, la concreción de la carretera a San Carlos, con tiempos serios y formales; y la destrucción de contratos como el de la carretera Barranca-Limonal.

“Tenemos que hacer lo que llamamos en ingeniería ‘hacer ingeniería de valor’.

Vargas aseguró que se avanzó muy poco con el ministro Amador y un cambio sustancial en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.