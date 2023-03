Diputado sobre Rodrigo Chaves: “Él no está entendiendo que es el presidente de la República”

A varios diputados no les hizo nada de gracia el mensaje que les mandó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en cadena nacional.

El mandatario anunció el lunes en la noche que este martes habría una reunión entre los jerarcas de seguridad actuales, varios exministros de Seguridad y exdirectores del OIJ, así como integrantes de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Ejecutivo. La idea de la actividad es tomar acciones para bajar la inseguridad.

Rodrigo Chaves dice que pretende presentar reformas a la ley para frenar la inseguridad. Fotos: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

“A mediados de abril me quiero presentar a la Asamblea Legislativa e invito a don Orlando Aguirre (presidente del Poder Judicial) y a don Rodrigo Arias (presidente del Congreso) para que me acompañen y presentemos juntos las reformas de ley urgentes y que las presentemos como equipo, sin que nadie se lleve el crédito sobre temas que urgen: portación de armas, extradición, medidas cautelares, prisión preventiva, beneficios carcelarios, intervenciones telefónicas, la Ley Penal Juvenil, los parámetros mínimos de sentencia para ciertos crímenes.

“A ustedes, señores diputados, con todo el respeto del mundo les digo, al final del día va a ser su decisión, de acuerdo a la Constitución Política y al régimen de derecho que todos amamos, de si van o no van a pasar esas leyes y a qué velocidad lo van a hacer”, manifestó Chaves.

El diputado Gibert Jiménez, del partido Liberación Nacional, se mostró molesto ante las declaraciones del presidente de la República.

“Me parece que esta actitud de populismo, en donde no es conmigo la cosa, como que él no está entendiendo que es el presidente de la República, las campañas y los procesos terminaron hace ya bastante tiempo y aquí lo que necesitamos son acciones. Desde el inicio de mi legislación le he venido reiterando al Poder Ejecutivo planes, programas y política pública de seguridad y a la fecha hay ausencia total.

Gilbert Jiménez dice que el presidente debe dejar de hablar y ponerse a trabajar. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

“Tuvimos dos periodos extraordinarios donde perfectamente el Poder Ejecutivo pudo plantear las propuestas. No, no, déjese de habladas y hagamos las cosas como deben de ser”, aseguró.

Faltan acciones del gobierno

Kattia Cambronero, del partido Liberal Progresista, dijo que mejorar la seguridad recae directamente en el Ministerio de Seguridad y ahí el Gobierno ha quedado debiendo.

“Por dicha que se pronuncia sobre un tema tan importante, el país ha demandado acciones efectivas en el tema de seguridad. Creo que él tiene que ser más contundente en términos de qué va a hacer el Ministerio de Seguridad y cuáles van a hacer las acciones específicas.

“Por supuesto que tenemos que hacer un cambio en el marco jurídico costarricense, pero eso no va a ser de corto plazo y tampoco este tema es una responsabilidad exclusiva de los diputados, aquí tiene que haber un trabajo articulado también con el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo”.

La Policía necesita más recursos y estrategias para detener la inseguridad. Foto: Archivo. (Cortesía: MSP.)

Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio, también se refirió a las declaraciones de Chaves.

“A mí me preocupa porque desde agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo se había pronunciado respecto a la necesidad de políticas públicas en materia de Seguridad, pero lo que veo es que han pasado los meses y seguimos sin tener ninguna ruta clara”.

“No hace falta que el presidente nos indique cuáles son nuestras responsabilidades, por supuesto que comprendemos que en materia de reformas al marco jurídico y a nivel de ley esas son nuestras responsabilidades, lo que pasa es que toda la política pública en materia de administración de justicia le corresponde la Poder Ejecutivo, cada quien tiene responsabilidades distintas, otra parte le corresponde al Poder Judicial.

“No basta con anuncios de la ruta, de la ruta, de la ruta, cuando lo que vemos es que hay un alza en la inseguridad muy grave”, aseguró Acuña.