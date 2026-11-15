Doctora y enfermera se pagaron un viaje a España para aprender a tatuar y devolverles la sonrisa a sobrevivientes de cáncer de mama

La doctora Ana Carolina Calvo y la enfermera Patricia Sanabria tienen algo en común: su amor por las pacientes las llevó a aprender una técnica poco habitual en su profesión, pero que puede significar muchísimo para una mujer que ha pasado por un cáncer de mama.

Las dos profesionales del Hospital San Juan de Dios decidieron capacitarse en micropigmentación del complejo areola-pezón, un procedimiento que recrea la apariencia de esa parte del cuerpo en mujeres que, como consecuencia del cáncer, tuvieron que someterse a una mastectomía.

Para hacerlo, viajaron a España y pagaron todo de sus propios bolsillos, convencidas de que valía la pena darles a sus pacientes una oportunidad más para cerrar una etapa dolorosa.

La doctora Ana Carolina Calvo y la enfermera Patricia Sanabria se capacitaron en España para ofrecer la micropigmentación de areola y pezón a mujeres que terminaron su reconstrucción mamaria. (Cortesía/Cortesía)

“Ver esa felicidad que tienen las pacientes es lo que nos motiva. Una de ellas decía que jamás en la vida pensó llegar a culminar todo el proceso de reconstrucción. Era una madre soltera, con una niña, y no tenía la posibilidad económica de invertir en algo así por fuera”, contó la doctora Ana Carolina.

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La médica, vecina de Paraíso de Cartago, llegó hace dos años al Hospital San Juan de Dios después de trabajar nueve años en Golfito. La idea de incorporar esta técnica ya rondaba desde antes, pero fue entonces cuando comenzó a tomar forma el proyecto que hoy comparten con sus compañeras.

“Ellas sienten que es como ponerle la cereza al pastel a toda esa cirugía que terminaron. Es el cierre total de un proceso. Para nosotras es muy satisfactorio verlas así, porque sabemos que ese resultado les va a quedar para toda la vida”, agregó.

Las profesionales del Hospital San Juan de Dios impulsaron un proyecto que busca ayudar a las sobrevivientes de cáncer de mama a sentirse nuevamente completas. (Cortesía/Cortesía)

Se pagaron los viajes y la capacitación

En mayo del 2025, Ana Carolina y Patricia viajaron a Madrid, España, para recibir formación especializada. También tomaron un curso de tatuaje para aprender aspectos técnicos como el manejo de las líneas y los pigmentos.

En abril del 2026 regresaron a España para realizar una pasantía en un hospital de La Coruña, donde conocieron de cerca la organización del servicio y la atención a las pacientes.

La capacitación no fue un gasto institucional: ambas asumieron los costos de sus viajes y estudios.

Doña Rosalinda Calderón, paciente de la Unidad de Mama del Hospital San Juan de Dios. (Cortesía/Cortesía)

Patricia, enfermera con 19 años de experiencia y especialista en senología y patología mamaria, reconoció que durante un tiempo llegó a pensar que ya no quería seguir ejerciendo por el cansancio que implica la profesión.

Sin embargo, trabajar de cerca con las mujeres que atraviesan una cirugía mamaria le permitió descubrir otra forma de acompañarlas.

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“Yo había estudiado otras cosas relacionadas con la estética y con la sanación. Cuando empecé a atender a estas mujeres y tuve la oportunidad de darles consulta después de la cirugía, me di cuenta de que sí quería seguir siendo enfermera, pero desde otro enfoque”, explicó.

Aprender a dibujar un pezón también fue un reto para ella. “Siempre da miedo empezar algo nuevo. Yo soy una persona que se exige mucho y al principio me costó, porque era algo diferente. Pero tuvimos muy buenos profesores y fuimos progresando.

“Cuando vimos la respuesta de la primera paciente, sentimos que todo el esfuerzo y la inversión habían valido la pena”, contó.

Doña María Lorena Angulo, también es paciente de la Unidad de Mama del Hospital San Juan de Dios. (Cortesía/Cortesía)

No es un tatuaje cualquiera

La micropigmentación comenzó a realizarse el pasado 1.° de octubre del 2026 en el Hospital San Juan de Dios. Ana Carolina y Patricia son las encargadas del procedimiento que se ofrece a mujeres que ya terminaron su reconstrucción mamaria y cuentan con el aval del equipo médico.

La técnica requiere cuidados especiales porque las pacientes pueden tener implantes mamarios. Por eso, las profesionales recibieron formación específica y explicaron los riesgos antes de realizarla.

La doctora Yoleny Calvo Chaves, coordinadora de la Unidad de Mama, destacó la importancia de completar también esta etapa de la recuperación.

“Muchas veces la paciente está curada, pero psicológicamente sigue muy afectada. Esta técnica viene a ayudar a que se sienta mejor y completa. Aunque tenga una reconstrucción con implantes de muy buena calidad, siente que le falta algo cuando no tiene el complejo areola-pezón”, explicó.

Patricia Sanabria (de negro) y Ana Carolina Calvo (de beige) en España recibiendo el título para tatuar amor en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Calvo recordó que algunas mujeres deben perder esa parte de su cuerpo porque conservarla podría poner en riesgo su salud. Por eso, recuperar su apariencia puede tener un significado que va mucho más allá de lo estético.

“Esa feminidad no se pierde. La reconstrucción ayuda muchísimo, pero el complejo areola-pezón es fundamental para que esa mama tenga personalidad”, manifestó.

Una sonrisa que lo vale todo

El proyecto comenzó con recursos limitados y donaciones de personas que creyeron en la iniciativa. Sus primeras pacientes ya recibieron el procedimiento y para las profesionales, sus reacciones son la mejor recompensa.

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Después de atravesar el cáncer y una reconstrucción mamaria, la micropigmentación puede ayudar a las pacientes a fortalecer su amor propio y sentirse más cómodas con su cuerpo. (Cortesía )

Patricia lo tiene claro: no se trata únicamente de cómo se ve una mujer frente al espejo, sino también de cómo vuelve a sentirse consigo misma.

“Es muy satisfactorio ver que esto les ayuda a seguir adelante con su feminidad y su amor propio. Uno puede pensar que la paciente ya pasó por el cáncer y por todo lo demás, pero esta parte también es muy importante para ella, incluso en su vida sexual”, expresó.

: Las profesionales comenzaron a atender pacientes el 1.° de octubre del 2026. Las primeras experiencias las llenaron de satisfacción al ver la alegría de las mujeres. (Cortesía/Cortesía)

Ana Carolina y Patricia todavía tienen mucho trabajo por delante. Sin embargo, ya dieron un paso que nació de una convicción sencilla: la recuperación de una paciente no termina cuando vence el cáncer ni cuando sale de una cirugía.

A veces, para ayudarla a sentirse nuevamente ella misma, una doctora y una enfermera también tienen que convertirse en tatuadoras del amor.

“Salgo muy contenta”

María Lorena Angulo, paciente de la Unidad de Mama del Hospital San Juan de Dios, comenta: “Al no tener el pezón, la estética no es muy bonita. Este proceso de hoy para mí fue sencillo.

“No sentí dolor; las profesionales me trataron de manera excelente y salgo muy contenta por todo lo vivido. Cuando me enseñaron la foto de cómo quedé con el tatuaje, quedó perfecto. No se le puede pedir más”.

A su vez, Rosalinda Calderón, otra paciente a la que le realizaron el tatuaje, agregó: “En realidad he sentido un apoyo muy grande de la CCSS, de los doctores que me han visto. Me siento muy agradecida con Dios y con los doctores.

Entre enero y agosto de este 2026, la CCSS realizó 151.331 mamografías, o sea, 18.916 estudios al mes y más de 620 exámenes por día. (CCSS/Cortesía)

“El proceso que viví fue largo, pero muy satisfactorio. Llegar a este momento ha sido bueno. Después de haber pasado todo lo del cáncer y ver que llegaron en el hospital hasta el detalle de la pigmentación (el tatuaje) del pezón para mí ha sido muy satisfactorio. Estoy muy agradecida”.

Reconoce que, cuando llegó, todavía tenía dudas; se preguntó si se hacía el tatuaje o no. “Me lo hicieron muy bien, no fue doloroso y me ha gustado mucho”, acotó.

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Asesino en serie

El cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres y es un importante responsable de muertes prematuras por cáncer.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), durante el 2025 se registraron 427 fallecimientos por cáncer de mama. En el 2024 se contabilizaron 425 defunciones. Entre 2021 y 2025 hubo a nivel nacional 8.237 muertes por cáncer de mama: 8.167 fueron mujeres y 70 hombres.

Mujeres y hombres deben, constantemente, hacer el autoexamen de mamas.

Entre enero y agosto de 2026, la CCSS realizó 151.331 mamografías; o sea, 18.916 estudios al mes y más de 620 exámenes por día.

“Al 31 de agosto de este 2026, las listas de atención para este estudio se ubicaron en 53.232 citas. Son 3.292 citas menos que las 56.524 registradas en junio del año pasado”, confirma el doctor Enué Arrieta Espinoza, director de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE).