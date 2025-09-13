Doctora y vicealcaldesa encabezan papeletas de diputados del PLN en Cartago y Alajuela

La Asamblea Nacional del PLN se realiza en el Centro Nacional de Convenciones. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los asambleístas del Partido Liberación Nacional (PLN) eligieron este sábado a una médico y una vicealcaldesa para encabezar las papeles a diputados verdiblancos por las provincias de Cartago y Alajuela.

La doctora Janice Sandí Morales buscará llegar a la Asamblea Legislativa en el 2026 al ocupar el primer lugar de esa papeleta liberacionista de la Vieja Metrópoli.

Sandí obtuvo 124 votos en la Asamblea Nacional que el PLN realiza este sábado en el Centro Nacional de Convenciones.

Janice Sandí encabezará la papeleta de candidatos a diputador por Cartago del PLN. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ella intentó una diputación en las elecciones del 2018 con el Partido Republicano Social Cristiano, que para esas elecciones presentó como candidato a la presidencia al doctor Rodolfo Hernández.

Actualmente, Sandí es presidenta de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional y trabaja para la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por su parte, la segunda vicealcaldesa de San Carlos, Diana Murillo Murillo, se quedó con el primer lugar de Alajuela en la papeleta diputadil verdiblanca.

Diana Murillo se quedó con el primer lugar en la papeleta de candidatos a diputados del PLN por Alajuela. Fotografía: Municipalidad de San Carlos. (Municipalidad de San Carlos/Municipalidad de San Carlos)

Murillo fue electa con 196 votos en papeleta única, informó el partido.

Más temprano, el PLN ratificó a Álvaro Ramírez Bogantes como primer lugar de su papeleta de diputados por San José y a Ronald Alberto Campos Villegas, por Guanacaste.

