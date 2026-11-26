Dylan Mercado, de 10 años, ya está deseando que llegue la Navidad. Su ilusión es recibir un carro de control remoto, mientras que cuando le preguntan qué quiere ser cuando crezca, no duda en responder: maestro de escuela.

“Estoy muy ansioso para que empiece la fiesta, la paso esperando todo el año. Es el día más feliz del año para mí”, contó el pequeño, vecino de Cristo Rey y estudiante de cuarto grado, quien también disfruta de los videojuegos y sueña con tener algún día una PlayStation 5.

María Gabriela sueña con aprender a tocar violín y algún día convertirse en abogada; la Navidad también es una oportunidad para compartir sus ilusiones. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

María Gabriela Estrada, de 11 años, tiene un deseo que va más allá de un regalo.

“Espero que el Niñito me traiga muchas bendiciones en esta Navidad, a mí y a mi familia”, contó la niña, quien estudia quinto grado y espera algún día convertirse en abogada.

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Pero también tiene un sueño musical: “Me encantaría que el Niño me traiga un violín, es que estoy aprendiendo a tocarlo, pero no es mío. Cuando sea grande me veo dando conciertos”.

Dylan y María Gabriela son dos de los pequeños que esperan con ilusión la Fiesta Nacional de Navidad de la Asociación Obras del Espíritu Santo, una celebración que este año busca llegar a 50.000 niños en condición de vulnerabilidad de diferentes partes de Costa Rica.

Una Navidad que viajará por tierra, agua y aire

La edición número 26 de esta celebración mantiene como lema “Jesús: a tus niños los cuida tu Iglesia” y busca que la alegría navideña llegue incluso a las comunidades más alejadas.

Dylan y María Gabriela conversaron alegremente sobre sus sueños y los regalos que esperan esta Navidad. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

El padre Sergio Valverde, presidente y director de la Asociación Obras del Espíritu Santo, explicó: “este año la actividad se extenderá a diferentes puntos del país, incluyendo Guanacaste, Upala, las islas Chira, Venado y Caballo, las barras del Colorado, Parismina, Alto Telire, Alta Talamanca y Cristo Rey. Vamos a llevar una sonrisa en esta Navidad”.

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Aclara el sacerdote que la celebración no hace distinción de religión y busca compartir con niños que viven en condiciones difíciles.

La actividad principal será el domingo 20 de diciembre en el Estadio Nacional, donde se espera recibir a 35.000 pequeños de las siete provincias.

Una fiesta de Navidad con gallopinto y esperanza

El padre Sergio describió esta celebración como una especie de “fiesta de Navidad del gallopinto”, porque además de juguetes, la organización quiere que los niños puedan llevar alimentos a sus hogares.

Durante la conferencia de prensa, el padre Sergio Valverde explicó los detalles de la edición número 26 de la Fiesta Nacional de Navidad y el esfuerzo por llevar alegría a miles de pequeños. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Vamos con 50 toneladas de arroz y frijoles para darle a los niños, sobre todo de las zonas de mayor pobreza y que puedan darles a sus papás un regalito, un buen gallopinto. La idea es que los pequeños también puedan compartir con sus mamás y papás algo de lo que reciben en la actividad”, aclaró.

La fiesta contará con desayuno, almuerzo, jugos, manzanas, snacks, galletas, helados, dulces y juguetes. Además, habrá juegos, concursos, desfile de bandas, carreras de botargas, un espectáculo del Cuerpo de Bomberos y rifas de bicicletas.

Todavía hacen falta 25.000 juguetes

Aunque ya hay una importante cantidad de regalos en proceso de preparación, la organización todavía necesita aproximadamente 25.000 juguetes para completar la meta.

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El padre Sergio hizo un llamado a empresas, organizaciones y ciudadanos para que colaboren con juguetes nuevos, sin envolver y que no sean bélicos y no usen baterías; se les darán a niños de entre 4 y 12 años.

En la fiesta navideña del Estadio Nacional en el 2024, el padre Sergio compartió con miles de niños de la mano de Maribel Guardia. (Cortesía)

También necesitan jugos, alimentos y voluntarios que ayuden con la preparación y distribución de los productos.

“Si ni siquiera la plata, regálenos los jugos, regálenos los juguetes. Regálenos sus manos, su tiempo. El jueguete que va a regalarnos, entréguelo usted mismo, únase”, pidió el sacerdote.

Para quienes quieran colaborar, está habilitado el SINPE Móvil 8367-7000.

El padre Sergio considera que esta época tiene algo especial para quienes viven en condiciones de pobreza.

“Como que el dolor tiene un color distinto, la necesidad se viste de posibilidad. El dolor se viste de sueños”, expresó.

Y por eso insiste en que ayudar no depende únicamente de cuánto dinero tenga una persona.

Padre Sergio de Obras del Espíritu Santo alista la Fiesta Navideña 2026

“Está en su corazón más que en su bolsillo”, dijo, invitando a todo el país a hacer posible que un niño pueda tener un juguete, un juguito o un plato de comida durante esta Navidad.