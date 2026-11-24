A las 4 de la mañana comienza el día de Doliver Vargas Fonseca. Hay desayunos que preparar, muchachos que levantar para ir a estudiar, meriendas que alistar y muchas otras responsabilidades que atender. Pero, sobre todo, hay algo que nunca puede faltar: estar pendiente de cómo se sienten los jóvenes que viven bajo su cuidado.

A sus 51 años, Doliver lleva nueve trabajando en Aldeas Infantiles SOS de Tres Ríos, en La Unión de Cartago, donde los trabajadores que acompañan a los muchachos reciben un nombre muy especial: tíos.

Dolliver Vargas Fonseca lleva nueve años acompañando a niños y jóvenes de Aldeas Infantiles SOS en Tres Ríos, donde su trabajo va mucho más allá de cuidar una casa: también escucha, aconseja y ayuda a construir sueños. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Él vive en Pérez Zeledón y cada semana hace el viaje hasta Tres Ríos para cumplir con su trabajo. Llegó gracias a la recomendación de un antiguo compañero y, desde entonces, encontró una labor que, asegura, va mucho más allá de cumplir un horario.

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“Como humano es una vivencia muy especial, única y positiva. Los mismos chicos lo motivan a uno a seguir adelante. Conforme uno pueda atenderlos, escucharlos y ver de qué forma pueden ir saliendo adelante, uno va sintiendo más cariño por ellos”, contó.

Un día lleno de responsabilidades

Ser tío en una de estas aldeas significa estar pendiente de prácticamente todo. Doliver explica que su jornada comienza muy temprano, preparando el desayuno y ayudando a los muchachos a organizarse para ir a las escuelas o a los colegios.

Después vienen los almuerzos, las meriendas, los quehaceres de la casa como tender camas, lavar ropa, además están las actividades recreativas y el acompañamiento cuando deben asistir a una cita médica o a algún otro compromiso.

También hay que estar pendiente de los medicamentos de quienes los necesitan y, especialmente, de la convivencia entre los jóvenes.

“Hay que tener mucha vocación, mucha paciencia, mucha entrega y darlo todo por ellos”, explicó.

Desde Pérez Zeledón, Dolliver viaja cada semana hasta Tres Ríos para cumplir con una labor que asegura le llena el corazón y lo motiva a seguir adelante. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Pero no todo se resuelve con horarios y responsabilidades. Doliver sabe que cada muchacho tiene una historia y que algunas situaciones pueden remover experiencias difíciles que han vivido.

Por eso, considera que escuchar es una de las tareas más importantes.

“Hay que estar muy atento a ver cómo se encuentra cada chico en cada día. Tal vez vienen de la escuela con algo que les pasó. Hay que darles tiempo cuando quieran contarle a uno, no presionarlos y simplemente estar ahí”, dice.

Cuando los sueños comienzan a cumplirse

En nueve años de trabajo ha vivido momentos que todavía le mueven las emociones. Uno de ellos es acompañar a los jóvenes cuando terminan sus estudios y reciben sus títulos.

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“Me ha tocado ir a muchas graduaciones y uno, por supuesto, llora de la emoción. Hay momentos donde uno tiene que hacer ese papel de papá, abrazarlos, motivarlos y decirles: ‘Vio que sí se podía. Vio que valió la pena el esfuerzo y el sacrificio’”, recuerda.

También ha tenido la alegría de reencontrarse con muchachos que dejaron la aldea, consiguieron trabajo, continuaron estudiando en la universidad y hasta formaron sus propias familias.

En las siete casitas de Aldeas Infantiles SOS de Tres Ríos se busca que los niños y jóvenes encuentren un ambiente protector, aprendan, compartan y se preparen para construir su propio futuro. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Algunos llegan orgullosos a presentarle a sus parejas y a sus hijos. Para él, esos encuentros tienen un significado enorme.

“Llegan y se los presentan a uno muy orgullosos, como quien dice: ‘Tío, vea, que sí pude’. Entonces uno lo que hace es felicitarlos. Es muy gratificante”, reconoce.

Doliver también tiene su propia familia: está casado y es papá de cuatro hijos, de entre 11 y 27 años. Asegura que no puede despegarse de ellos porque son su base para seguir adelante. Cada semana viaja a Tres Ríos y regresa a casa los fines de semana para estar con ellos.

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Quizás por eso entiende tan bien el valor de acompañar a un muchacho mientras construye su futuro. Tiene muy clara su misión de tío y le encanta. “Como padre de cuatro hijos comprendo la importancia de estar, acompañar, escuchar y compartir momentos muy lindos todos los días”.

Una oportunidad para cambiar vidas

La sede de Tres Ríos fue fundada en 1975 y es la primera Aldea Infantil SOS que abrió en Costa Rica. Actualmente cuenta con siete casitas, donde se brinda acogimiento a grupos de niños, niñas y adolescentes.

Acompañar a los muchachos en sus graduaciones es uno de los momentos más emocionantes para Dolliver, quien celebra cada logro como si fuera el de uno de sus propios hijos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Aldeas Infantiles SOS trabaja con menores de edad que han quedado sin el cuidado de sus familias y también apoya a los jóvenes para que estudien algo que les ayude a conseguir su primer empleo.

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Su misión es atender a niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad, promover su desarrollo y autonomía en ambientes protectores y fortalecer sus redes familiares, sociales y comunitarias.

Quienes deseen colaborar económicamente con esta labor pueden comunicarse al teléfono 2283-9794 o escribir al correo amigos@aldeasinfantiles.or.cr.

Doliver (camiseta naranja) conversa con otro tío de Aldeas Infantiles SOS, Hugo Álvarez, mientras alistan los desayunos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Detrás de cada joven que consigue graduarse, encontrar un empleo o formar su propia familia, también hay personas, como Doliver, que estuvieron ahí para escucharlo, acompañarlo y recordarle que sí podía salir adelante.