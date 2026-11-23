La inteligencia artificial también puede echar una mano en la cocina, aunque esta vez no tuvo que picar cebolla, amasar carne ni sostener una espátula frente al fuego.

Su tarea fue ayudar a un sancarleño a afinar la estrategia para preparar una hamburguesa que terminó conquistando al jurado de nuestro reality show, Guerra de Hamburguesas.

Gustavo Flores Salazar, de 44 años, vecino de La Fortuna de San Carlos, se convirtió en el ganador del segundo programa de la segunda temporada de nuestro reality show, y detrás de su propuesta hubo preparación, experiencia y hasta una consulta tecnológica.

Don Gustavo fue el ganador del segundo programa de nuestro reality show, Guerra de Hamburguesas. (Jose Cordero/José Cordero)

Este amante de la parrilla usó a la inteligencia artificial para confirmar detalles de su receta, entre ellos la temperatura del carbón, la temperatura interna que debía alcanzar la hamburguesa, los porcentajes de grasa y sazón, así como los tiempos de preparación.

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“Yo utilicé Gemini. Hice todo un modelo para ver cuál sería la hamburguesa ideal, cuál sería la temperatura del carbón, la temperatura interna de la hamburguesa, el porcentaje de sazón y el porcentaje de grasa que debería llevar”, nos contó todavía incrédulo por el triunfo.

Sigue la lucha por la mejor hamburguesa artesanal del país. Puede ver Guerra de hamburguesas en todas las redes sociales de La Teja. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Gustavo ya tenía conocimientos sobre esos aspectos, pero quería confirmar que iba por buen camino y evitar que el reloj le jugara una mala pasada durante la competencia.

“Yo sé que en estas competencias a veces uno se dedica a hacer otras cosas y se le va el tiempo, y al final corre y no presenta adecuadamente el producto. Entonces yo sí quise manejar bien esa parte de los tiempos para no tener ningún problema”, explicó.

Y parece que la estrategia le funcionó. Su hamburguesa, a la cual bautizó “Sábado en la tarde con los amigos”, le permitió ganarse el boleto a la gran final de Guerra de Hamburguesas.

Una gran familia hace posible Guerra de Hamburguesas que es presentado por Scott y patrocinado por: EPA, Scott Duramax, Scott Calorie Absorb, Bimbo, Carnes San Martín, Hortícula Agrilar, la Escuela Costarricense de Parrilleros, Char-Broil y SpicyLab.

Norlan Martínez, de Alajuelita, mostró un estilo particular y especial, dejando una linda huella entre los participantes. (Jose Cordero/José Cordero)

El fuego lo enamoró desde joven

Gustavo es sancarleño de toda la vida. Lo dice con orgullo. Su historia con la parrilla comenzó cuando tenía unos 17 años, en aquellas salidas con los amigos del colegio en las que empezaron a experimentar con la carne y el fuego.

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“Me fue causando curiosidad ir entendiendo los tiempos, la temperatura, por qué se tiene que cocinar con fuego indirecto o por qué poner algo de una vez para hacerle un sellado inverso. Todas esas cosas me fueron apasionando”, dijo.

Aunque actualmente se dedica al turismo y ha tenido emprendimientos relacionados con mariscos y ceviches, la cocina nunca ha dejado de ser una de esas cosas que disfruta hacer.

Hizo la tarea antes de encender la parrilla

Gustavo vio en la competencia una oportunidad para aprender, conocer las nuevas instalaciones de la Escuela Costarricense de Parrilleros y poner a prueba sus habilidades.

Pero no llegó a improvisar. Antes de competir, repasó los programas anteriores, analizó las hamburguesas que habían preparado otros participantes, tomó nota de los comentarios del jurado y buscó la forma de mejorar su propia propuesta.

Marco González (gorra) de Cartago le explica al juez, José Pablo Fallas de la Escuela Costarricense de Parrilleros. (Jose Cordero/José Cordero)

También llevó una tocineta especial, ahumada a la leña durante ocho horas por un amigo llamado Sergio, a quien agradeció por contribuir con ese sabor que ayudó a dejar más que deliciosa su hamburguesa.

Gustavo es casado y papá de tres hijos: Alonso, de 19 años; Juan José, de 10; y Lisa, de cinco. Su esposa, Sara Núñez, es psicóloga y maestra.

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Antes de participar, en su casa le dieron un consejo sencillo: que hiciera lo que sabe hacer, que confiara en su mano para cocinar y que disfrutara la experiencia.

Quiere llevar la parrilla hasta San Carlos

Gustavo tiene una empresa de promoción turística llamada Promoturi, dedicada a mostrar los atractivos de La Fortuna, Arenal y toda la zona norte. Por eso, durante su participación, también pensó en la posibilidad de impulsar una actividad similar a Guerra de Hamburguesas en San Carlos.

Su intención es conversar con la Escuela Costarricense de Parrilleros, La Teja y patrocinadores para explorar la posibilidad de desarrollar un formato parecido en la zona.

Nuestro compañero, Alejandro Monge, copresentador de Guerra de Hamburguesas, entrevista a don Gustavo mientras prepara la hamburguesa con la cual ganó el segundo programa. (Jose Cordero/José Cordero)

Mientras tanto, ya tiene asegurado su lugar en la gran final de nuestro reality show, que se celebrará el próximo 4 de diciembre.

En el segundo programa, Gustavo se enfrentó a Norlan Martínez de Alajuelita y Marco González de Cartago.

El primer programa lo ganó Thomas Padilla. Tanto él como Gustavo tienen boleto en la final, a la cual le falta el ganador del tercer programa que usted podrá disfrutar en todas las redes sociales de La Teja a partir del próximo viernes 27 de noviembre.

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Los ya dos ganadores y el que falta, junto con el mejor segundo lugar elegido por el jurado de entre los tres programas eliminatorios, disputarán la gran final que usted vivirá a partir del próximo 4 de diciembre en todas nuestras redes sociales.