Alejandro Monge: el periodista que cambió los goles por el sabor de la televisión

Alejandro Monge Matamoros tiene 31 años y una trayectoria periodística que hoy lo tiene disfrutando de una faceta llena de sabor, creatividad y cercanía con la audiencia.

Oriundo de Pérez Zeledón y vecino de San José desde que cumplió la mayoría de edad, este comunicador forjó su carácter en las redacciones deportivas, donde aprendió a trabajar bajo presión y a reaccionar en segundos ante cualquier imprevisto.

Hace dos años dio un giro profesional al integrarse al equipo de Brand Voice de Grupo Nación, un espacio donde no solo aporta su criterio editorial, sino también su naturalidad frente a las cámaras en distintos proyectos comerciales, editoriales y digitales.

Alejandro Monge, de 31 años, es el copresentador de la segunda temporada de Guerra de Hamburguesas, que se transmitirá en todas las redes sociales de La Teja. (Jose Cordero/José Cordero)

Ahora, Alejandro asume junto con Nohelia Meléndez el reto de conducir la segunda temporada de Guerra de Hamburguesas, nuestro reality show que se transmitirá en todas las redes sociales de La Teja los viernes 13, 20 y 27 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. Conozcamos más de su historia.

LEA MÁS: Expertos en hamburguesas nos hablan de cómo debe prepararse una bien sabrosa

¿De qué parte de Pérez Zeledón es usted?

Soy de San Isidro de El General, específicamente del barrio Llano de San Andrés. Cursé la escuela y el colegio en San Isidro y, a los 18 años, me vine a San José persiguiendo el sueño de estudiar periodismo.

¿Cómo fueron esos primeros pasos en la carrera deportiva?

Empecé en la Universidad de Costa Rica sacando estudios generales, pero yo tenía clarísimo que lo mío era el periodismo, así que al año me pasé a estudiar la carrera de lleno.

En el 2014 entré a estudiar y a finales de ese mismo año ya estaba trabajando. Mi puerta de entrada fue el periodismo deportivo, que en ese momento vivía una época dorada tras el Mundial de Brasil 2014.

¿Siempre quiso enfocarse solo en deportes?

En realidad yo quería ser un periodista integral, capaz de cubrir nacionales, sucesos o cualquier fuente sin que me pusieran una etiqueta. Pero el deporte siempre me llamó desde niño y, dichosamente, ahí tuve mi primera oportunidad en Grupo Extra, donde estuve seis años, y luego pasé tres años y medio en ESPN Digital.

Generaleño — Creció en San Isidro de El General. A los 18 años dejó su tierra para buscar futuro en la capital.

¿Cómo se dio el salto de escribir en la redacción a salir en cámaras?

Fue en Extra TV 42. Hicieron cambios en la redacción y, al mes de estar ahí, me dijeron: “Ale, vas a presentar, nos gusta su presencia”. Tenía 21 años y al principio sentía un poquillo de nervios, pero pensé que si me daban ese voto de confianza era porque veían algo en mí. Ahí me mandé sin miedo.

El periodista generaleño aportará todo su carisma y experiencia frente a cámaras en este reality show que arranca este viernes 13 de noviembre. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Qué le dejó el periodismo deportivo para plantarse frente a un lente?

Muchísimo fogueo. En deportes, la noticia cambia en un segundo: un gol al minuto 90 te bota toda la nota de cierre a las 10 de la noche y tenés que resolver rápido. Esa pericia y agilidad mental te preparan para cualquier formato, incluso para la televisión o los realities.

¿Cómo era el ambiente del fútbol nacional cuando dio sus primeros pasos?

Era octubre del 2014 y todo estaba en su mejor momento. Se vivía todavía toda la efusividad del Mundial de Brasil, con los jugadores que se marchaban a equipos muy llamativos de Europa. Reportar y escribir en ese momento fue fascinante.

LEA MÁS: Ya está lista la selección de participantes que lucharán por cuatro puestos en la gran final de Guerra de Hamburguesas

¿Considera que el deporte es una buena escuela para cualquier comunicador?

Totalmente. Es un gran fogueo porque el deporte tiene de todo: sucesos, política, nacionales y hasta farándula. Es una puerta de entrada que te prepara para cualquier reto.

Fogueo — Sumó casi una década en redacciones deportivas, escuela que le enseñó a resolver bajo presión extrema.

¿Cómo ha vivido esta etapa en Grupo Nación?

Hace dos años recibí la llamada para sumarme a Brand Voice y me encantó. Parte de ser periodista es amar la noticia y la producción en todas sus ramas. Aquí he tenido la oportunidad de presentar proyectos como el programa Conociendo mi país, que nos llevó a recorrer Guanacaste, Puntarenas, La Fortuna y Monteverde, y luego Guerra de Cócteles a finales de 2025.

Tras forjar su carrera por casi diez años en el periodismo deportivo, el comunicador brilla hoy en los proyectos audiovisuales de Grupo Nación. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Qué tal ha sido la experiencia en Guerra de Hamburguesas?

Lindísima. Cuando me avisaron hace unos meses que íbamos con este proyecto, me apunté de una vez. Como presentador, uno también se arrolla las mangas y ayuda en producción, pero lo más bonito es ver a los competidores.

Uno los ve llegar callados o estresados, pero cuando empiezan a cocinar sacan un talento increíble. A mí me toca ser un poquito metiche y preguntarles cómo van en medio de la tensión; ver cómo se abren es genial.

Todoterreno — Aunque es la cara visible del programa, Alejandro no duda en arrollarse las mangas para apoyar detrás de cámaras en la producción.

Si le toca elegir entre prensa escrita y cámaras, ¿con cuál se queda?

Es un 50-50. He disfrutado cada etapa en su debido momento y estoy muy feliz con el rumbo que ha tomado mi carrera, rodeado de un equipo que permite crear e innovar todos los días.

LEA MÁS: Chef tico puso a Alemania a comer caldosas, flan de coco, patacones y pollo caribeño

Aquí vemos a Alejandro en plena grabación de Guerra de Hamburguesas, sacándoles conversación a los competidores en medio de la tensión de la cocina. (Lilly Arce/Lilly Arce)

¿Viene más de Alejandro en pantalla?

¡Claro! Si se vienen más programas y más “guerras”, ahí estamos siempre a la orden.