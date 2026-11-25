Escuchar balaceras, ver cómo algunos compañeros terminan envueltos en situaciones complicadas de drogas y crecer en un lugar donde hay enormes problemas sociales, forman parte de su realidad diaria, pero no ha sido suficiente para que Deivid Agüero Juárez abandone sus sueños.

Este joven de 18 años, vecino de Lomas del Río, en Pavas, encontró en los estudios, la música y su pasión por la informática una manera de abrirse camino y demostrar que el lugar donde uno vive no tiene por qué ser una barrera que limite hasta dónde se puede llegar.

Deivid tiene claro que la educación es una de las herramientas más importantes para construir el futuro que sueña. (Cortesía)

Deivid está a punto de graduarse del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Pavas, donde cursó la especialidad de Configuración y Soporte de Redes, además de obtener su bachillerato en Educación Media.

LEA MÁS: “Tío” viaja cada semana de Pérez Zeledón a Tres Ríos para acompañar los sueños de jóvenes en Aldeas Infantiles SOS

Su esfuerzo quedó reflejado en las pruebas estandarizadas, en las que obtuvo una nota perfecta, resultado que para él tiene que ver con disciplina, trabajo y las personas que han creído en él.

“Cuando tuve la oportunidad de ingresar al colegio técnico pensé que era mi oportunidad de brillar y gracias a la disciplina y el esfuerzo hoy obtengo nota perfecta en las pruebas estandarizadas y esto se lo debo a las personas que han creído en mí”, contó.

Les contamos que en los exámenes de admisión de las principales universidades públicas del país para el curso lectivo 2027, logró 725 puntos en la Universidad de Costa Rica, 786 en el TEC y 860 en la Universidad Nacional.

A sus 18 años, este joven de Pavas tiene grandes metas y muchas ganas de convertirse en un profesional para ayudar a su familia. (Cortesía)

También ha formado parte de academias musicales, participó en la Sinfónica y actualmente está en el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) de Pavas, donde toca flauta traversa y ha tenido la oportunidad de participar en conciertos.

El estudio le abrió otros caminos

Deivid conoce de cerca las dificultades de vivir en una zona vulnerable. En algunas noches, mientras estudia, le ha tocado escuchar explosiones y quedarse atento para tratar de distinguir si se trata de una balacera o de bombetas.

“Aunque suene feo, es más o menos ya una costumbre escuchar balaceras aunque sea una vez a la semana. Obviamente uno no deja de estar atento, uno no deja de preocuparse, pero hay veces donde uno dice: ‘Mirá, otra vez’ o ‘Mirá, ya ayer pasó’, o cosas así”, reconoce.

LEA MÁS: Sancarleño usó la IA para afinar sus tortas y ganó segundo programa de Guerra de Hamburguesas

También ha visto compañeros que terminan en situaciones complicadas con drogas, algunas relacionadas con las condiciones de la zona, y reconoce que en ocasiones ha intentado aconsejar a personas que se acercan a caminos que no les hacen bien.

Sin embargo, asegura que su interés por aprender y las metas que se ha trazado le han ayudado a mantenerse enfocado. “Estoy feliz con lo que hago, que es eso, el estudio y aprender cosas nuevas, enfocarse en aprender ayuda bastante”, dijo.

Su pasión por la informática nació, en parte, cuando ayudaba en un local de impresiones, donde comenzó a familiarizarse con las computadoras. Con el tiempo, ese interés creció hasta convertirse en una de las grandes motivaciones de su vida.

La disciplina, la perseverancia y el amor por aprender han sido fundamentales en el camino que Deivid ha construido. Aquí con los abanderados del CTP de Pavas. (Cortesía)

Incluso comenzó a desarrollar videojuegos, una actividad que le permitió descubrir que materias que no necesariamente le gustaban podían convertirse en herramientas para alcanzar sus objetivos.

Actualmente trabaja junto a compañeros del colegio en un videojuego que esperan desarrollar como un proyecto independiente. La idea es construir un juego de rol, conocido como RPG, en el que los jugadores puedan recorrer distintas situaciones, cumplir misiones y avanzar dentro de una historia.

Quiere ayudar a su familia

Deivid no solo estudia para cumplir un sueño personal. También quiere que sus conocimientos le permitan ayudar a su familia y mejorar las condiciones económicas que han enfrentado.

LEA MÁS: Vestirse como la payasita Roski le ayudó a enfrentar sus quimioterapias y darles alegría a otros pacientes

Durante la pandemia, por ejemplo, las cosas se complicaron y desde entonces ha buscado distintas maneras de aportar. Da tutorías a estudiantes y utiliza sus conocimientos para conseguir ingresos que le permitan pagar algunas de las necesidades relacionadas con sus estudios.

La música también ocupa un lugar especial en la vida de Deivid, quien encontró en la flauta traversa otra forma de expresar sus talentos. (Cortesía/Cortesía)

Su deseo es estudiar ingeniería en computación, aunque reconoce que conseguir una beca sería fundamental para poder continuar.

“Una de mis más grandes metas ha sido ayudar bastante a mi familia, a la situación en la que estamos, porque a veces se pone un poquito dura”, explicó.

Deivid, la flauta y su hermana, Larisa, en un ensayo del SINEM. (Cortesía)

“Uno de los consejos más importantes es que uno encuentre una forma de amar lo que hace, porque cuando uno no le gusta lo que está haciendo es cuando más le da pereza, cuando más se va a otras cosas, cuando más se deja influenciar”, agregó.

LEA MÁS: Las imágenes de la fiesta navideña que llenó de luz a San Joaquín de Flores

Y agregó una reflexión que resume buena parte de su historia: “La estadística siempre trata de ir en contra de uno, pero no se dejen llevar por eso, porque realmente, al fin y al cabo, la única persona que sabe cómo va a terminar todo es usted con lo que haga”.