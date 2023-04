El diputado que empezó a trabajar a los 13 años y fue ‘candidato presidencial’ de una forma especial

Antonio Ortega contó que su primer trabajo fue como repartidor de periódicos. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Antonio Ortega, diputado del partido Frente Amplio, le contó a La Teja que siempre ha sido bien empunchado, desde muy jovencito buscó la forma de ganar plata y entre los empleos que tuvo fue organizador de eventos en corridas de toros y coordinador de actividades con modelos.

Además, hace unos años fue “candidato presidencial”, pero de una manera muy especial, poniéndose el traje del personaje de La Teja llamado Armando Broncas, que buscaba el bien de la gente. En esta entrevista le contamos todos los detalles que nos reveló el legislador.

— ¿Cómo describe su niñez y adolescencia?

Tuve la fortuna de ser el menor de siete hermanos y de que todos me cuidaran y me alcahuetearan mucho, hasta la fecha. Tuve mucha influencia de ellos en cuantos a pensamiento, en términos de música, de arte, de literatura y también de conocimientos generales.

También, por diferentes razones, siempre llegaba gente a comer y hablar con mi mamá, entonces me crié en un entorno como de mucha información y de muchas personas, eso quizá me hizo madurar más rápido de la cuenta.

El legislador es el menor de siete hermanos. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

— ¿En qué momento empezó su relación con la política?

Cuando tenía como 15 o 16 años, por ahí del 2005, me invitaron a un grupo que se llama Frente Ecológico Cultural de Paraíso, era un grupo que hacía activismo ambiental de recoger basura en ríos, sembrar árboles, entre otras cosas. Esa época coincidió con lo la lucha del TLC y se empezó a conformar un Comité Patriótico en Paraíso de Cartago y nos invitaron a los del Frente a participar.

Eso me hizo involucrarme más en la comunidad. Seguido de eso me convencieron de tirarme de candidato presidencial en el Liceo de Paraíso y gané, estaba en cuarto año. El vicepresidente electo fue mi compañero Adrián Gerardini y la mamá de él había trabajado en la Asamblea Legislativa, por medio de ella contactaron al diputado José Merino, que obviamente era un referente en ese momento por la lucha contra el TLC, era el primer diputado del Frente Amplio, yo lo admiraba mucho y a partir de ahí generamos un un vínculo.

El diputado dice que no le molestan ni lo desvelan las críticas porque tiene la conciencia tranquila. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

— Sé que usted llegó a usar el traje de Armando Broncas, un personaje del periódico La Teja que tenía como misión ayudar a la gente a resolver sus problemas, ¿cuénteme esa historia?

Sí, fue uno de mis trabajos, empecé a laborar desde muy joven, como a los 13 o 14 años, me iba después del colegio a repartir un periódico que se llama Cartago al Día. Después, me contrataron para organizar como tres ferias grandes, una fue la del Chayote que era enorme, duraba tres días, entonces digamos, ya tenía yo un trabajo en esa dirección como de mercadeo y producción de eventos.

Empecé a trabajar para una empresa que le daba servicios a La Teja y así participé en eventos de activaciones en distintos lugares, fui a corridas de todos y trabajé de cerca con toreros improvisados, modelos que daban regalías, todo eso. Luego, cuando yo tenía unos 21 años, nació el personaje de Armando Broncas y me lo ofrecieron, yo acepté.

Pienso que como ya estaba involucrado en la política y trabajaba por el bien de la gente, no me fue tan difícil asumir el personaje, me sentí familiarizado con esa misión. Me tocaba ir a precarios a ver las necesidades de la gente, visitaba personas que estaba en cama por enfermedades graves y debían esperar años por citas en la Caja (CCSS), ese tipo de situaciones tan lamentables.

Uno de los trabajos de Ortega fue hacer del personaje de La Teja, Armando Broncas. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

— ¿Qué tipo de peticiones le hacía la gente a Armando Broncas?

Había personas que pedían casas. Que construyeran una escuela me pidió una señora una vez, porque los hijos de ella tenían que viajar mucho para ir a la más cercana.

— Armando Broncas fue candidato presidencial en una ocasión, ¿cómo vivió ese proceso?

La candidatura de Armando Broncas no la asumí completamente porque por motivos laborales dejé el personaje antes de las elecciones, pero sí estuve en el inicio, en la campaña por decirlo así, hicimos hasta una plaza pública recuerdo.

En el tiempo en el que estuve hice y tenía muchos elementos para hablarle a la gente. Ayudé a hacer los discursos y escribí un blog del personaje.

El personaje fue candidato presidencial y era Ortega quien estaba detrás del traje. Foto: Melissa Fernández.

— ¿Qué ha sido lo más difícil de estar en la Asamblea Legislativa?

Yo ya fui asesor legislativo cuatro años, fui secretario general del partido Frente Amplio, entonces digamos que en términos generales yo ya sabía a lo que venía, no puedo decir ni que me frustré o me decepcioné.

Me cuesta mucho lidiar con las mentiras de la gente, escuchar a un político mintiendo abiertamente sobre temas que no solo uno sabe que no son así, sino que ya se ha demostrado cómo son realmente, es algo a lo que no me puedo acostumbrar.

— ¿Cuáles son son sus prioridades como diputado?

Defender la institucionalidad costarricense. No sabíamos que íbamos a entrar con un gobierno que todos los días iba a atentar o a señalar a la división de poderes, a la institucionalidad, a negar que la democracia está en crisis.

También tengo un compromiso con las generaciones como la mía, quiero que tengan mayor igualdad, mayores libertades económicas, mayores posibilidades de vivir en un mejor país a un mejor ambientalmente.

En tercer lugar, como prioridad está el tema de los derechos humanos de los de las poblaciones indígenas, de los sectores excluidos históricamente como los afrodescendientes, la población LGBTQ, los migrantes que son perseguidos políticos y mujeres vulnerables.

El diputado Antonio Ortega dice que nunca podrá acostumbrarse a las mentiras

— ¿Cómo se toma usted las críticas de la gente en redes sociales?

El Frente Amplio es un partido que nace en el 2004 y nadie nos ha podido señalar ningún acto de corrupción, cosa que no es poca cosa en este país; segundo, no nos han podido demostrar un solo proyecto de ley o una sola iniciativa que atente contra la libertad comercial, contra la libertad individual, contra los derechos humanos o contra la libertad de prensa.

No nos pueden señalar una solo iniciativa que pretenda destruir la democracia o destruir la visión de poderes o hacer lo que ha pasado en otras latitudes, por eso estoy tranquilo.

— ¿Tiene mascotas?

No, pero teníamos en la casa de mis papás, compartíamos a Canelo (perro) y Albus (gato), pero Canelo murió el 21 de marzo de 2015, día de mi cumpleaños, que coincidió con el congreso del Frente Amplio, entonces nunca se me va a olvidar. Albus murió, bueno, lo tuvieron que dormir ahora en diciembre, ya tenía 19 años. En los grupos de WhatsApp de la familia, siguen estando en las fotos principales del grupo el perro y el gato.

El diputado disfruta ver caricaturas de su época de infancia. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

— ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Cuando estoy libre me gusta mucho leer, ver películas, soy fan de Stars Wars, aquí en la oficina tengo un Baby Yoda, también tengo un Goku en la nube voladora. Me gustan los X-Men, sigo con nostalgia de fábulas y series que uno vio de de niño.

— ¿Qué le gustaría hacer cuando termine su labor como diputado?

Me gustaría continuar estudiando Comunicación y Desarrollo Rural. También quiero hacer una pausa en el tema político porque los últimos años han sido muy intensos.

Estoy muy agradecido y seguiré colaborando con el partido y mi cantón, pero ya no en un rol tan protagónico.