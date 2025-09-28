Nacional

El truco con sal que podría cambiar la forma de lavar su ropa

Este es el motivo por el que muchas personas usan sal en la lavadora

Por Hillary Chinchilla Marín y O Globo / Brasil / GDA
Lavadoras inteligentes, ropa sucia
¿Por qué es bueno poner sal en la lavadora? (Chat GPT/Chat GPT)

Usar sal en el lavado de ropa no es solo un mito de abuelas: tiene efectos prácticos que muchos no conocen. Esta práctica, que está ganando atención en medios de salud y hogar, puede ayudar a cuidar prendas y prolongar la vida de las lavadoras.

¿Qué beneficios reales aporta la sal?

  1. Fijar el tinte de la ropa nueva: Al lavar por primera vez prendas de color intenso (rojo, azul, negro), la sal ayuda a que los pigmentos se adhieran mejor y reduce la pérdida de color durante el lavado.
  2. Combatir la acumulación de cal y residuos: En zonas donde el agua es dura, la sal puede actuar como agente que suaviza la dureza del agua, evitando depósitos de cal en el tambor y las tuberías internas de la lavadora.
  3. Eliminar olores indeseados: Gracias a sus propiedades antimicrobianas naturales, la sal puede ayudar a neutralizar bacterias que generan mal olor en las prendas o en el tambor, especialmente si la lavadora se usa seguido o con ropa deportiva.
  4. Ayudar con manchas localizadas: Aplicar un poco de sal directamente sobre manchas (como sudor o grasa) antes de lavar puede facilitar que el manchador actúe mejor, ya que la sal tiene leve acción abrasiva y absorbe humedad.

¿Cómo aplicar la sal de forma segura?

  • Usar sal gruesa o sal común sin aditivos.
  • Añadir aproximadamente 1½2 a 1 taza de sal directamente en el tambor, antes de colocar la ropa.
  • No reemplaza al detergente: la sal debe usarse como complemento ocasional.
  • Es especialmente útil en los primeros lavados de la ropa nueva o como limpieza de mantenimiento del electrodoméstico.
  • Si quiere quitar el efecto, puedes alternar lavados normales sin sal de vez en cuando para enjuagar residuos.

Precauciones y consideraciones

  • No todos los equipos ni detergentes reaccionan igual: si la lavadora es muy moderna o utiliza sistemas automáticos de suavizado, la sal puede no producir un efecto muy visible.
  • Hay que evitar usar sal en exceso o frecuentemente, porque podría generar corrosión leve en partes metálicas en algunos modelos antiguos.
  • Siempre hay que verificar que la sal que no contenga aditivos ni agentes anticongelantes que puedan dañar la ropa o el mecanismo.
  • En regiones donde el agua ya es muy blanda, el efecto será casi nulo, y puede no valer la pena hacerlo.

Lavadora inteligente
Poner sal en la lavadora es muy útil para ropa (Chat GPT/Chat GPT)
