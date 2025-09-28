El truco con sal que podría cambiar la forma de lavar su ropa

Usar sal en el lavado de ropa no es solo un mito de abuelas: tiene efectos prácticos que muchos no conocen. Esta práctica, que está ganando atención en medios de salud y hogar, puede ayudar a cuidar prendas y prolongar la vida de las lavadoras.

