El último mensaje del Manudito en medio de los bombardeos en Israel que tiene a toda Costa Rica en vilo

“Viajando por tierra...vamos bien de momento”. Ese fue el mensaje que posteó este 31 de marzo, martes, el aficionado de Alajuelense, Johan Sandí Fernández, conocido en redes sociales como El Manudito.

Hágale números, el 28 de febrero pasado comenzaron los bombardeos de Israel y Estados Unidos a Irán, justo ese mismo día, El Manudito se quedó varado en Israel.

Este mensaje nos tiene a todos rezando para que por fin Johan Sandí, El Manudito, pueda salir de Israel. (Captura de pantalla/Facebook)

De la mano de este aficionado rojinegro pudimos ver, por primera vez en la historia, una guerra con videos diarios de un civil, el tico Sandí que incluso hasta varias veces por día publicaba videos hasta del momento mismo de un bombardeo.

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Nosotros en su momento le preguntamos que si no aprovecharía para salir por tierra y nos dijo: “Me han dicho que podría salir en bus por Jordania, pero también nos han explicado que es el doble de peligroso un bombardeo. No me voy a exponer en media calle con un bus o un taxi”.

Andaba en un paseo en Oriente cuando lo agarró la guerra y quedó varado en Israel desde el pasado 28 de febrero. (Cortesía/Cortesía)

En verdad, que hagamos una cadena de oración para que ese mensaje sea que El Manudito está saliendo por tierra de Israel.

Son cientos los mensaje que tiene la publicación del también conocido en redes como “El Flaco Sandí”.

“Dios los acompañe. Unos guerreros porque a mí el primer día me da un infarto”. “Sí se puede, vamos con usted”. “Ya pronto podrás comer un delicioso gallo pinto”. Son parte de los mensajes.

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Y viene el nuestro: “Vamos Manudito que Dios lo cubra con su manto y pueda salir”.

El Manudito nos ha transmitido en video la guerra como nunca antes lo vivimos, con videos diarios de bombardeos y de cómo la vive un tico. (Facebook/Facebook)

Estaremos informando. Johan siempre nos ha dicho que él en cuanto tiene internet, se conecta. Estamos vigilando 24/7 las redes sociales de él para estarlos informando.