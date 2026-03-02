“Aquí no se duerme”: Tico relata cómo vive los bombardeos en Israel en medio del conflicto con Irán

El manudito CR relató cómo se vive la alerta roja en medio de los bombardeos.

Mientras el conflicto entre Israel e Irán vuelve a encender las alarmas, un tico (Johan Sandí), más conocido en redes sociales como “El manudito CR”, está viviendo la situación en carne propia.

El costarricense, también apodado “El Flaco Sandí”, relató cómo son sus días en medio de los constantes bombardeos.

“Seguimos en alerta roja, aquí no se duerme, aquí no se descansa, lo poco que se duerme se duerme con un ojo abierto y uno cerrado. Cada hora y media están bombardeando, y bueno, por supuesto el domo de hierro hace su trabajo”, dijo.

Un costarricense conocido como “El manudito CR” contó cómo vive los bombardeos en medio del conflicto entre Israel e Irán y cómo funciona el sistema de búnkeres en su hotel.

Según explicó, lo cambiaron de hotel por razones de seguridad, ya que el lugar donde se hospedaba estaba muy cerca de la embajada estadounidense.

“Y ya se sabe que todo lo que tenga que ver con Estados Unidos es objetivo directo de todo lo que tenga que ver con Irán, entonces nos cambiaron y la gran ventaja es que tiene un búnker o albergue por piso para resguardar a los huéspedes”, agregó.

Sandí detalló que desde que se activan las alarmas y llaman a la habitación para que bajen al búnker, solo tienen cinco minutos para ponerse a salvo.

“Los radares hacen su trabajo y detectan posibles misiles que vienen en camino a caer en la zona, conjuntamente se activa el domo de hierro”, contó, en referencia al sistema de defensa aérea de Israel.

El tico describió cómo es la zona segura del hotel.

“Aquí podemos estar unas 25 personas, como sardinas, pero sí. Hay una escalera y ¿para qué sirve? En caso que colapse esta parte (de abajo) por algún tipo de bombardeo tenemos la opción de subir hasta el siguiente nivel, ahí se abre la escotilla y se tiene un piso exactamente igual, se puede seguir subiendo y subiendo, o bien bajar para llegar al piso inferior“, reveló.

Añadió que cada uno de esos espacios cuenta con almohadas y colchonetas, y que por medio de los parlantes del hotel les avisan cuándo es seguro salir.

“Por eso nos pasaron a este hotel, porque tiene una zona de seguridad por cada piso”, comentó.

La tensión volvió a subir el pasado sábado 28 de febrero de 2026, luego de que Israel lanzara bombardeos contra distintas zonas en territorio iraní. De acuerdo con reportes internacionales, los ataques incluyeron tanto objetivos militares como civiles y cuentan con el respaldo de Estados Unidos.

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ya había ordenado bombardeos contra posiciones iraníes en junio de 2025, por lo que esta nueva acción marca otro episodio en una tensión que lleva décadas y que ahora vuelve a escalar con fuerza.