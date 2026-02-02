Nacional

Elecciones 2026: aquí puede ver en vivo los resultados de la elección del presidente y los diputados

Aquí podrá ver en vivo los resultados de la elección del presidente de la República y los diputados, según el TSE

Por Rocío Sandí

Este domingo se escribió un nuevo capítulo de la democracia costarricense con una nueva elección presidencial y de diputados.

Todo el país está pendiente de los resultados y, si usted quiere informarse de primera mano, aquí le decimos cómo hacerlo con los datos oficiales para que nadie se lo baile ni lo confunda.

Elecciones 2026
Álvaro Ramos fue uno de los candidatos por los que se dio más movimientos en las calles. (Alonso Tenorio)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que empezará a dar los resultados a partir de las 8:45 p. m.

La información se actualizará de forma periódica cada 15 minutos hasta las 10 de la noche; a partir de esa hora, la frecuencia cambiará dependiendo del flujo de información.

Elecciones 2026
Laura Fernández fue a misa en la Basílica de los Ángeles. (Carlos León)

Los resultados estarán disponibles en diferentes medios. Aquí en La Teja lo tendremos informado. Además, el sitio web del TSE tendrá información, gráficos y diferentes criterios de búsqueda. También se podrá ver en la aplicación móvil #VotanteInformadoCR

Asimismo, se publicará la información en las redes sociales del TSE.

01/02/2026/ Claudia Dobles comparte con simpatizantes en barrio Escalante previo a su almuerzo / foto John Durán
Claudia Dobles tuvo mucho apoyo en sus recorridos de este domingo. (John Durán)
