Elecciones municipales 2024: Mamita llevó de la mano a Max Mena a votar para que su hijo sea alcalde

Max Alonso Mena Rojas dejó atrás su faceta como meteorólogo de televisión y ahora busca convertirse en el nuevo alcalde de Alajuela.

A Max Mena lo acompañaron su hijo, llamado igual que él, y doña Marta Rojas, de 84 años, su mamita. Foto: Silvia Núñez

El ahora abogado de profesión, de 60 años, llegó este domingo poco antes de las 8 a. m., acompañado por su madre Marta Rojas Araya, de 84 años, a la escuela Manuel Francisco Carrillo, de Canoas de Alajuela, para juntos ejercer su voto.

El exmeteórologo de Teletica es el candidato del Partido Progreso Social Democrático y, según dijo, su mamá ha sido su mayor apoyo en este proceso electoral, así como su familia, y por eso no podía dejar de venir con ella a votar, porque además esa siempre ha sido la costumbre.

El candidato alajuelense además contó que ella ha sido su mayor vocera desde que decidió incluir su nombre en la papeleta electoral, porque a todas sus amigas les pasa hablando de sus propuestas municipales.

“Ella ha estado buscando apoyo con todas las amistades que tiene en Alajuela, mi mamá estuvo muy metida en la iglesia durante mucho tiempo, entonces tiene muchas amistades, ella ha sido mi jefa de campaña en la casa. Pero también me ha dicho la necesidad de que si llegamos a la municipalidad, esperamos en Dios que así sea, asumir todo lo que hemos prometido, cumplirlo, asumir con responsabilidad la alcaldía de Alajuela y que ella va a estar vigilante de que eso se lleve acabo”, mencionó.

Su hijo mayor, del mismo nombre, también los acompañó y dijo estar muy orgulloso de que su padre quiera mejor las condiciones de los alajuelenses desde la alcaldía.

Mena además mencionó que el abrazo de su esposa y de sus hijos apenas se levantó a las 5 a. m. lo llenó de más energía para este día tan especial y que juntos esperarán los resultados finales en horas de la noche, en la casa de una compañera del partido.

“Se está dando un cambio importante a nivel gobierno, a nivel país y nosotros en Alajuela estamos interesados en que ese cambio se extienda hacia todo el cantón y creo que todos los cantones tienen que tener un cambio, meter gente diferente a las alcaldías.

“Hay que ser político, porque todos de una u otra forma somos políticos, pero ser político y no politiquero, no ese político tradicional que lo que busca es pasar por encima porque lo que busca es un puesto, sino un político que en realidad quiera ayudar de corazón y no servirse de los beneficios que tiene la municipalidad o un cargo”, dijo el ahora político.