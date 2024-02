Elecciones municipales 2024: ¡Opa! Candidata a alcaldesa la rompe como jugadora y entrenadora de baloncesto

Madeleine Cubero (la que va a lanzar) es candidata a alcaldesa por el cantón de Oreamuno y es jugadora de baloncesto. Cortesía.

Una candidata a alcaldesa por el cantón de Oreamuno la rompe cuando toma una bola de baloncesto y se pone a jugar con la chiquillada del barrio.

Madeleine Cubero es candidata por el Partido Liberación Nacional para llegar a la municipalidad de este cantón brumoso y se mostró muy positiva de cara a la elección de este domingo 4 de febrero.

Cubero conversó con La Teja y contó que a los 13 años descubrió el baloncesto gracias a su profesora Luz Robles, quien le enseñó los fundamentos de este deporte en el Colegio San Luis Gonzaga.

Candidata a alcaldesa destaca como jugadora de baloncesto

LEA MÁS: Así se preparan Monteverde y Puerto Jiménez para sus primeras elecciones municipales

Desde ahí, ella y el balón son uno solo y con el paso del tiempo, además de ser jugadora, se convirtió en entrenadora y al día de hoy sigue practicando su deporte favorito.

“En San Rafael de Oremuno hay una cancha abierta y ahí me meto a jugar una hora con los muchachos, no pierdo el contacto con la gente, me gusta estar y ellos me dejan que me les una al juego.

“Trato de ir a jugar tres veces por semana. A veces cuando llego y hay chiquillos que no me conocen se sorprenden, porque tal vez no crean que pueda jugar, más al verme que soy bajita, pero cuando comienzo a tocar la bola me dicen: ‘¡Opa!’, y eso me gusta”, comentó entre risas.

Madeleine Cubero es candidata a alcaldesa de Oreamuno por el PLN. Cortesía.

Todo terreno

Madeleine tiene 68 años y recordó que cuando cursaba su primer año de cole no sabía lo que era un aro de baloncesto y, gracias a su interés por este deporte, llegó a formar parte del equipo de novatas y luego estuvo en la selección del San Luis Gonzaga.

A los 16 años formó parte de la Escuela Laboratorio en Cartago y ahí se dedicó a entrenar a chiquitas de 8 años y desde entonces juega con sus pupilas, quienes son sus amigas y el baloncesto las ha unido con el paso del tiempo.

Su equipo se llama Generaciones y también integra un equipo de Maxibaloncesto, en donde participan jugadoras adultas.

Cubero afirmó que gracias al deporte pudo estudiar dos carreras: Derecho y Educación, pues aprendió a ser disciplinada y constante.

En sus tiempos como estudiante universitaria jugó con la UCR, participó en campeonatos a nivel centroamericanos y así ha estado hasta el 2022, que compitió en Costa Rica y en otros países del área. Este año que pasó dejó de lado las competencias, para dedicarse de lleno a la campaña municipal.

Puras tejas. Madeleine afirmó que tiene una excelente condición física. No padece ninguna enfermedad y contó que durante la campaña hizo el trayecto entre el volcán Irazú y Caballo Blanco a pie, pues le encanta caminar.

“Como soy entrenadora también fui a Estados Unidos, al estado de Oregon, a llevar una capacitación y me llevaron a jugar, con jugadores de ese país y les encantó porque vieron que a pesar de que soy bajita me muevo rápidamente.

“Juego distribuyendo (es la jugadora que se encarga de organizar las maniobras del equipo, decidir las tácticas a utilizar y guiar el juego) y como alera (construye el juego con el creador de juego y a menudo va a la canasta). Recuerdo cuando veía jugar a figuras como Adriana Durán, ella venía a jugar con nosotros al gimnasio, y Djenane Villanueva, también periodista, fue una de mis alumnas”, dijo.

Esta brumosa (de celeste) juega baloncesto desde los 13 años. Cortesía.

¿Le gusta ver la NBA?

“Me encanta ver el baloncesto, pero no me inclino por un jugador o un equipo en especial. Siempre he sido una persona que disfruta el deporte como un todo, ve las jugadas, las analizo.

LEA MÁS: Elecciones municipales: Le contamos detalles de las votaciones del 4 de febrero

“A veces me preguntan si admiro a un jugador y la verdad es que me he admirado yo siempre y no tengo un equipo favorito, todos siempre le enseñan”, añadió.

A la candidata le preguntamos: ¿Qué será más difícil, jugar baloncesto o dirigir una alcaldía?

“Fui campeona y no creo que me sea difícil trabajar en la alcaldía. Llevaré a todas las fuerzas para ayudar a una municipalidad, porque una sola no puede, vamos a necesitar del apoyo de todos para salir adelante”, expresó.

Madeleine desea llegar a la alcaldía con Rigoberto Méndez y José Joaquín Martínez. Cortesía.

Propuestas

En su plan de gobierno, el deporte por supuesto tiene un espacio muy importante, porque para Madeleine, si un cantón no tiene deporte, no puede salir adelante.

“Conversé con las personas y les pregunté cuáles eran sus necesidades y me pidieron reforzar la seguridad ciudadana.

“También queremos llevar la agricultura a lo más alto, ayudar a los agricultores y también mejorar la infraestructura. Siento que las actuales autoridades no han trabajado adecuadamente el presupuesto a las necesidades del cantón y es importante que las comunidades estén contentas con las obras que se lleven a cabo”, afirmó.