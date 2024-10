Eli Feinzaig reveló los crueles apodos que le decían de niño para así mandarle una pedrada al gobierno

El diputado Eli Feinzaig reveló los crueles apodos que le decían cuando era pequeño y lo hizo para mandarle una buena pedrada a Zapote.

El legislador usó su espacio de control político en el plenario legislativo para mandar unos filazos, porque últimamente el Poder Ejecutivo ha incrementado los ataques.

Eli Feinzaig sorprendió al revelar los apodos que le decía de niño. (Rafael Pacheco)

“Vieran que cuando yo era chiquitillo, llamándome Eli, y además de que era un chiquillo bien chiquitillo y esmirriado, recibí toda clase de burlas e insultos... No faltaba el que me gritara Eli, el-imbécil, el-hijuetal. También las personas que me tenían cariño me decían: elote, helado, todo lo que empezara con el y, por supuesto, el favorito de todos: el-idiota, entonces, vieran que me acostumbré.

“A mí los insultos de esa naturaleza me resbalan cuando me los dicen en redes sociales o cuando vienen de un adulto que se comporta como un carajillo de kínder. Los insultos dicen más de quien los pronuncia que de quien los recibe, por lo tanto, no hay que caer en esa trampa”, expresó el diputado.

Feinzaig dijo que esa insultadera que se ha intensificado últimamente, no le ayuda en nada a nadie.

“¿De qué le sirve eso a la señora que la semana pasada estaba esperando que su hijo saliera de la escuela en Siquirres cuando aparecieron un par de sicarios, mataron a otro tipo, pero en la balacera le hicieron al chiquito de ella?”, agregó.

El legislador dijo que, precisamente, él prefiere enfocarse en temas que sí aporten al país, y criticó que el Ministerio de Seguridad no programó contratar ni un solo policía en el presupuesto de 2025, cuando el país enfrenta la peor crisis de seguridad.

Rodrigo Chaves y el diputado llevan semanas tirándose duro. (José Cordero)

También criticó la “desinversión” que está haciendo el Gobierno en educación, con un presupuesto bajísimo para el próximo año y que desde ya se sabe que faltarán 118 mil millones de colones para pagar salarios, becas y transportes.

Eli dijo que en realidad lo que todos deberían hacer es ponerse a trabajar para ayudar al país en lo que puedan, y deben dejar los insultos y ataques.

Presidente insultó a los diputados

Estas declaraciones del diputado se dan días después de que Rodrigo Chaves dio declaraciones en la gira que hizo en Puntarenas, donde insultó a los legisladores.

Ahí Chaves se comparó con el segundo presidente de la República del país, el héroe nacional Juan Rafael Mora, quien fue fusilado en 1860 junto al general José María Cañas. Luego el mandatario arremetió contra los diputados.

“Está la manera mediática (de matar a alguien), hacer escándalos, rumores, decir que yo soy un sedicioso como dicen algunos idiotas en el Congreso, eso no tiene nada que ver con sedición, ni siquiera entienden qué es eso”, afirmó Chaves.

Eli Feinzaig le tiro duro al Gobierno

Precisamente, Feinzaig había acusado días antes a Chaves de realizar discursos de sedición (es decir, incitar al alzamiento colectivo y violento contra la autoridad y el orden público), luego que la Fiscalía General detuvo a la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel.

Varios diputados, entre ellos Óscar Izquierdo de Liberación Nacional y Ariel Robles del Frente Amplio, defendieron a Eli y pidieron respeto al presidente Chaves.