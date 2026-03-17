Empresa autobusera cancela importante ruta y usuarios estallan por falta de aviso

La empresa autobusera Transportes 4x3 anunció una lamentable noticia para los usuarios, al cancelar de forma definitiva la ruta entre Miramar y Puntarenas, dejando a miles de personas sin servicio.

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Este anuncio se dio unas semanas después de que se reanudara la ruta 626/627.

La compañía indicó que la razón por la cual se canceló este servicio es porque no se logró encontrar alguna alternativa para continuar operando esta ruta.

Transportes 4x3 anunció que dejará de operar la ruta 626/627. Una empresa autobusera de Esparza se hará cargo del servicio temporalmente. (Transportes 4x3/Transportes 4x3)

“Hace aproximadamente 15 días habíamos tomado la decisión de no continuar operando la ruta. En ese momento surgieron algunas posibilidades que nos dieron la esperanza de poder mantener la operación por un tiempo adicional; sin embargo, lamentablemente, ninguna de esas alternativas logró materializarse”, señaló.

¿Y ahora qué va a pasar? Pues una empresa autobusera de Esparza se hará cargo mientras se busca una solución.

Usuarios furiosos por suspensión

Esta noticia causó la molestia de muchos usuarios, pues la empresa autobusera anunció la decisión en el mismo día que iba a dejar de operar el servicio.

“Qué irresponsables dar una noticia de esa forma sin previo aviso”, “¿Y por qué hasta ahorita avisan?”, “¿Cómo van a quitar el servicio de autobuses así de la noche a la mañana? Hubieran avisado un día antes por lo menos", “Ahórrense las disculpas, es evidente que no les importa la ciudadanía que necesita el transporte público” son algunos comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales.

Según la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), alrededor de 62.087 personas utilizaban la ruta 626, entre Miramar y Puntarenas, y alrededor de 3.835, la ruta 627, entre Miramar y El Palmar.

No es la primera vez que la empresa Transportes 4x3 deja de operar la ruta 626/627, pues también lo había hecho hace unas semanas.

Los usuarios de la ruta 626/627 se molestaron porque la empresa Transportes 4x3 anunció que iba a cancelar el servicio justo en el último día de su operación. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sin embargo, a finales de febrero, informó que iba a seguir brindando el servicio al concretar gestiones para su continuidad, así como para los avances de un proceso de renovación de las unidades de bus.

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En ese momento, varios usuarios también expresaron su molestia porque la compañía autobusera no avisó la suspensión con días de antelación.

Empresa autobusera de Esparza brinda servicio

Mientras las autoridades buscan soluciones, la empresa autobusera de Esparza, Joalpa, operará la ruta 626/627 temporalmente.

Los usuarios no tendrán que preocuparse si el horario del servicio cambiará, pues, según la compañía autobusera, se mantendrá el mismo que brindaba Transportes 4x3.

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