Nos dimos una vuelta por el Mercado Central de San José (fundado en 1880) para ver qué tal les iba con la época navideña y nos dimos cuenta de que el espíritu de diciembre ya se apoderó de los más de 200 tramos ubicados entre las avenidas Central y 1, y calles 6 y 8.
Muy amablemente nos atendió don Manuel Umaña, del tramo El Viajero. Él tiene 36 años de experiencia como vendedor en ese lugar y nos confirmó que, a lo largo de las casi cuarenta navidades que ha trabajado en el Central, sigue sin entender qué pasa, pero las familias buscan muchísimo a san José.
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“Es extraño. La gente me dice que es que se le quiebra o se le pierde. No hay una razón fija; lo cierto es que para los pasitos la figura que más buscan reponer es la de san José.
“Le confirmo que del año pasado nos sobraron 12, no ha ni empezado diciembre y ya se vendieron todos. Si usted me pide uno, no se lo puedo vender porque no tengo. No ha llegado el nuevo pedido”, explica don Manuel.
En El Viajero, los animalitos en yeso para el portal van desde los ¢750 hasta los ¢1.500. Venden Niñitos solos arrancando en los ¢6.500 y pasitos completos desde los ¢9.900 hasta los ¢41.900.
En el bazar Cecilian nos recibió Vanessa Galeano. Ahí tienen animalitos como gallinas, cerditos, patos, ovejas y vacas de yeso, que van desde los ¢700 hasta los ¢1.300. La bolsita de aserrín de colores vale ¢250 (cualquier tono), las candelas de adviento están entre los ¢1.000 y los ¢5.000 —dependiendo del tamaño— y las coronas de ciprés para adviento salen en ¢2.000.
En el tramo Hidalgo, las figuras en yeso para los pasitos van de ¢650 a ¢2.500; los portales más pequeños los venden en ¢7.000, y ofrecen a María, José y el Niñito unidos (de tamaño mediano) a ¢3.000. Además, nos aseguraron que las figuras que más les compran en esta época son los Reyes Magos. Por su parte, en el tramo El Socorro la bolsita de lana vale ¢1.000.
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Pasamos también al tramo Sanaria, donde las casitas de madera para hacerle el pesebre al Niñito comienzan en ¢2.800 y suben según el tamaño. Venden todo tipo de Niñitos en yeso: el más pequeño vale ¢3.000 y uno grandotote llega a los ¢60.000.
De todo para la tamaleada
Doña Patricia Garro, del tramito La Verdadera Herencia, vende la masa ya lista para los tamales. Usted puede llegar a comprar desde medio kilo hasta lo que necesite: 10, 20, 30 o 50 kilos. Cada kilito vale ¢1.300 y hay masa de maíz normal, cascado y amarillo; todas cuestan igual.
Si en su casa quieren evitar la fatiga, les contamos que doña Patricia también tiene la piñita de tamales ya cocinados en ¢1.100.
“Todavía no ha calentado esto cómo se debe. Le puedo asegurar que ya casito es de locos a toda hora aquí. Ya con diciembre entradito nosotros hemos vendido hasta dos mil kilos de masa en un día, así como lo oye. Era de moler, moler y moler sin parar. La masa la traemos molida desde Coronado”, comenta doña Patricia, quien además ofrece pelotas de manila para las amarras de diferentes tamaños desde los ¢600.
En el tramo El Socorro, el kilo de hojas de plátano está en ¢800, mientras que en el tramo La Esquinita (a la puritica par del Corazón de Jesús) el kilo vale ¢900.
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Para la sustancia del tamal, en la carnicería Retana el kilo de posta de cerdo cuesta ¢3.440 y la picadura de carne de cerdo ya lista para echarle a la masa vale ¢2.800 el kilo. En la carnicería La Mejor, el kilo de manteca de cerdo lo tienen en ¢2.900.
Por último, en La Casa del Condimento, la bolsita de “bomba” para la masa (varios olores y especias unidos en un solo paquete) cuesta ¢500 y de ahí para arriba. Doña Sianny, del tramo Girasoles, tiene el cuarto de kilo de bomba en ¢1.200 y el medio kilo en ¢2.400.
Hay de todo en el Mercado Central, hasta lo que uno ni se imagina. Así que si necesita comprar un pasito nuevo, agregarle animalitos, reponer la pieza perdida, adornarlo bien guapetón o ir alistando los ingredientes para la tamaleada, váyase a dar la vuelta.