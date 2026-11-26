Nos dimos una vuelta por el Mercado Central de San José (fundado en 1880) para ver qué tal les iba con la época navideña y nos dimos cuenta de que el espíritu de diciembre ya se apoderó de los más de 200 tramos ubicados entre las avenidas Central y 1, y calles 6 y 8.

El espíritu navideño ya se apoderó de los pasillos del Mercado Central de San José, donde más de 200 tramos ofrecen todo lo necesario para las fiestas de fin de año. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Muy amablemente nos atendió don Manuel Umaña, del tramo El Viajero. Él tiene 36 años de experiencia como vendedor en ese lugar y nos confirmó que, a lo largo de las casi cuarenta navidades que ha trabajado en el Central, sigue sin entender qué pasa, pero las familias buscan muchísimo a san José.

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Desde animalitos de yeso hasta portales completos: los comerciantes josefinos reportan un buen movimiento en la venta de artículos para el pesebre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Es extraño. La gente me dice que es que se le quiebra o se le pierde. No hay una razón fija; lo cierto es que para los pasitos la figura que más buscan reponer es la de san José.

Aunque parezca increíble, vendedores con décadas de experiencia aseguran que la figura de san José es la que más se agota porque es la que más se quiebra o se pierede en los hogares. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Le confirmo que del año pasado nos sobraron 12, no ha ni empezado diciembre y ya se vendieron todos. Si usted me pide uno, no se lo puedo vender porque no tengo. No ha llegado el nuevo pedido”, explica don Manuel.

Las hojas de tamales ya se pueden conseguir y bien sanitas y bastante limpias. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En El Viajero, los animalitos en yeso para el portal van desde los ¢750 hasta los ¢1.500. Venden Niñitos solos arrancando en los ¢6.500 y pasitos completos desde los ¢9.900 hasta los ¢41.900.

Vaya haciendo sus cuentas para los tamales. Con menos de 3 mil colones compra un kilo de posta. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En el bazar Cecilian nos recibió Vanessa Galeano. Ahí tienen animalitos como gallinas, cerditos, patos, ovejas y vacas de yeso, que van desde los ¢700 hasta los ¢1.300. La bolsita de aserrín de colores vale ¢250 (cualquier tono), las candelas de adviento están entre los ¢1.000 y los ¢5.000 —dependiendo del tamaño— y las coronas de ciprés para adviento salen en ¢2.000.

Digamos que por los momentos sí se puede caminar por los pasillos del mercado Central que sí está muy alegre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En el tramo Hidalgo, las figuras en yeso para los pasitos van de ¢650 a ¢2.500; los portales más pequeños los venden en ¢7.000, y ofrecen a María, José y el Niñito unidos (de tamaño mediano) a ¢3.000. Además, nos aseguraron que las figuras que más les compran en esta época son los Reyes Magos. Por su parte, en el tramo El Socorro la bolsita de lana vale ¢1.000.

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Las pelotas de manila van desde los 600 colones en cualquier color. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pasamos también al tramo Sanaria, donde las casitas de madera para hacerle el pesebre al Niñito comienzan en ¢2.800 y suben según el tamaño. Venden todo tipo de Niñitos en yeso: el más pequeño vale ¢3.000 y uno grandotote llega a los ¢60.000.

Entre 800 y 900 colones está el kilo de hojas de plátano. (Alonso Tenorio/Atenorio)

De todo para la tamaleada

Doña Patricia Garro, del tramito La Verdadera Herencia, vende la masa ya lista para los tamales. Usted puede llegar a comprar desde medio kilo hasta lo que necesite: 10, 20, 30 o 50 kilos. Cada kilito vale ¢1.300 y hay masa de maíz normal, cascado y amarillo; todas cuestan igual.

En los tramos del Central se consiguen opciones para todo presupuesto, con figuras para el portal que arrancan desde los ¢650 y Niñitos de todos los tamaños. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Si en su casa quieren evitar la fatiga, les contamos que doña Patricia también tiene la piñita de tamales ya cocinados en ¢1.100.

“Todavía no ha calentado esto cómo se debe. Le puedo asegurar que ya casito es de locos a toda hora aquí. Ya con diciembre entradito nosotros hemos vendido hasta dos mil kilos de masa en un día, así como lo oye. Era de moler, moler y moler sin parar. La masa la traemos molida desde Coronado”, comenta doña Patricia, quien además ofrece pelotas de manila para las amarras de diferentes tamaños desde los ¢600.

El aserrín de colores, la lana, las coronas de ciprés y las candelas de adviento no pueden faltar en los puestos navideños del corazón de la capital. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En el tramo El Socorro, el kilo de hojas de plátano está en ¢800, mientras que en el tramo La Esquinita (a la puritica par del Corazón de Jesús) el kilo vale ¢900.

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Para la sustancia del tamal, en la carnicería Retana el kilo de posta de cerdo cuesta ¢3.440 y la picadura de carne de cerdo ya lista para echarle a la masa vale ¢2.800 el kilo. En la carnicería La Mejor, el kilo de manteca de cerdo lo tienen en ¢2.900.

El tradicional chanchito para iniciar el año ahorrando también se vende por estos días. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por último, en La Casa del Condimento, la bolsita de “bomba” para la masa (varios olores y especias unidos en un solo paquete) cuesta ¢500 y de ahí para arriba. Doña Sianny, del tramo Girasoles, tiene el cuarto de kilo de bomba en ¢1.200 y el medio kilo en ¢2.400.

Doña Patricia Garro del tramo La Verdadera Herencia del mercado Central de San José, vende masa a 1.300 colones el kilo (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Hay de todo en el Mercado Central, hasta lo que uno ni se imagina. Así que si necesita comprar un pasito nuevo, agregarle animalitos, reponer la pieza perdida, adornarlo bien guapetón o ir alistando los ingredientes para la tamaleada, váyase a dar la vuelta.