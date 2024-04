En un estudio de mercado de una página y un párrafo AyA basó contrato de ¢2.313 millones al Sinart

Los diputados de la Comisión Investigadora del Sinart de la Asamblea Legislativa, quedaron con el pelo parado al darse cuenta de que Acueductos y Alcantarillados (AyA) se basó en un “estudio” de mercado de una página y un párrafo para otorgar un contrato de ¢2.313 millones al Sinart.

Así lo aseguró la noche del lunes en una comparecencia la directora de Comunicación del AyA, Angie Ortega.

Angie Ortega confirmó que Presidencia recomendó la contratación del Sinart. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Los legisladores Ariel Robles, del Frente Amplio; Dinorah Barquero, del PLN y Vanessa Castro del PUSC, pidieron a Ortega en distintas ocasiones el estudio técnico que justificó la escogencia del Sinart para el contrato, pero la funcionaria dice que no existe un criterio técnico, solo el estudio de una página y un párrafo.

Otra de las cosas que llamó la atención y generó desconfianza es que Angie confirmó algo que había dicho en febrero del 2023, y es que la contratación del Sinart se dio por una recomendación de la Presidencia de la República.

La polémica contratación se dio de forma directa y sin concurso, en lugar de realizar una licitación pública con agencias de publicidad para obtener la mejor oferta.

La directora de Comunicación de AyA no dio su opinión sobre si era apropiado que Presidencia recomendara la contratación de una agencia específica.

La directora de Comunicación del AyA entregó el estudio a los diputados. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“Realmente no me corresponde decir si el presidente de la República debe o no hacer algo así, o si lo hizo o no”, justificó ante consultas de la diputada Dinorah Barquero.

Ortega señaló que la proyección de la solicitud del contrato es para cuatro años, con un presupuesto de ¢2.313 millones, distribuidos en ¢578 millones por año.

La mujer explicó que el contrato está actualmente suspendido debido a que se inició una investigación administrativa en el AyA, como consecuencia de los problemas presupuestarios de Sinart que impidieron continuar brindando el servicio.