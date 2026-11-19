20/01/2025 El país pasa por gran problema de Gentrificación, Playas, Territorios donde los extranjeros se están adueñando de todo.como en Jaco y Herradura( Playa Jaco Puntarenas ) . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La Universidad Nacional (UNA), a través de una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), detalló la percepción que muchas personas tienen en cuanto al turismo en Costa Rica.

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La Encuesta Nacional sobre el Turismo en Costa Rica consultó a casi 900 personas en todo el territorio nacional. Este trabajo arrojó estadísticas relevantes, como que el 69 % de las personas hizo turismo interno recientemente, pero el 42 % lo hizo con un gasto moderado, utilizando menos de ¢50.000 por persona al día.

Sin embargo, otras estadísticas arrojaron distintos factores que forman parte de un fenómeno catalogado como “gentrificación”, pese a que no se mencione como tal en la investigación.

Desplazamiento local

Uno de los enunciados de la encuesta menciona la situación de desplazamiento de la población local. Esto se debe a los altos costos de alquiler o de vivienda en zonas turísticas.

“Un 68,6% percibe que los precios se han elevado al punto de obligar a la población local a buscar lugares más baratos para vivir”, mencionan como parte de los datos contenidos.

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Servicios

También, dentro de los enunciados descritos, se incluye un apartado en torno al tema de los servicios básicos en las zonas turísticas. Mientras más se desarrollan los hoteles y centros turísticos, más se deteriora el acceso.

Encuesta reveló que el acceso a servicios básicos se deteriora mientras más elementos de construcción como hoteles o condominios existen. (Ariana Villalobos)

“El acceso a servicios públicos como agua y electricidad es percibido como deteriorado por el crecimiento de hoteles y condominios por un 41,7% de la población (sumando las categorías “algo” y “mucho” se aproxima al 62%)“.

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Más de la mitad de los encuestados considera que el turismo se desarrolla sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades locales, lo cual forma parte de otros muchos resultados que se contemplan en la encuesta.