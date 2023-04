Encuesta revela las injusticias que sufrirían los usuarios de bus de un cantón de Cartago

Una encuesta reveló las injusticias que, al parecer, viven a diario los usuarios del servicio de bus del cantón de La Unión, en Cartago.

El estudio fue hecho recientemente por la Comisión de Movilidad del Concejo Municipal de La Unión y tomó en cuenta la opinión de usuarios de Tres Ríos, Concepción, Río Azul, Dulce Nombre, San Rafael y San Juan, quienes reciben el servicio de las empresas Consorcio Operativo del Este S.A. y Transportes Hermanos Chacón S.A.

La diputada Paola Nájera pidió que se investiguen las quejas de los usuarios. Foto: Rafael Pacheco / Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Algunas de peticiones de los usuarios son:

“Deben de darles una capacitación a los choferes de los buses, no todos tienen un mal servicio, pero la mayoría no realizan las paradas. En ciertos buses no hay timbres cerca de los asientos, por lo que uno se debe de levantar en el bus en movimiento y puede uno tener un accidente”.

“El empresario debe mejorar mucho la frecuencia y calidad de unidades”.

“Deben de darles una capacitación para respetar la Ley 7600, muy descortés y mal trato al adulto mayor”.

“Atendiendo las necesidades de los adultos mayores, son necesarios accesos en las paradas”.

Debido a las quejas presentadas por los vecinos de La Unión, la diputada Paola Nájera solicitó este martes que se lleve a cabo una investigación a las empresas que brindan el servicio de transporte público en esa zona.

Los adultos mayores son los más afectados con el mal servicio que los usuarios dicen recibir. Foto: Mayela López / Ilustrativa (Mayela Lopez)

La legisladora hizo llegar un oficio a Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes; Alexei Carrillo, ministro de Salud; así como a Dahianna Marín, de la Secretaría Técnica de Concesiones; Edward Araya, de la Intendencia de Transporte Público; y a Adrián Araya, responsable del Consejo de Transporte Público en Cartago, en el que enumera los problemas existentes en las citadas rutas.

Nájera es vecina de La Unión y asegura que es importante solicitar a las autoridades que intervengan estas empresas para verificar la opinión de los ciudadanos y, de ser así, tomar las acciones correctivas que se requieran para que pueda brindarse un servicio óptimo a quienes lo utilizan para viajar al trabajo, al estudio o a sus quehaceres diarios.

En la encuesta realizada, se hicieron preguntas cerradas en las que se arroja que, en el distrito de San Rafael, 84 de cada 100 de los usuarios entrevistados respondieron que no se cumple con accesos universales en las paradas de autobuses. 89 de cada 100 indicó el mismo sentir en Concepción y 91 de cada 100 en San Juan.

Por otra parte, 83 de cada 100 encuestados consideran que las casetillas de autobuses no se encuentran en óptimas condiciones de aseo en San Rafael, al igual que en Tres Ríos.