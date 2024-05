Encuesta revela un duro golpe para Rodrigo Chaves sobre cómo trabaja en educación y seguridad

Los ticos creen que el gobierno de Rodrigo Chaves poco hace por mejorar la educación y la seguridad. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Los ticos consideran que el gobierno de Rodrigo Chaves poco ha hecho por mejorar la educación, no se ha progresado en el tema de la seguridad ni tampoco han brindado soluciones en cuanto al tema del agua potable.

Estas son las conclusiones que se arrojan de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, que se aplicó entre el 29 de abril y el 6 de mayo. Se entrevistaron a 1.000 personas vía telefónica.

La encuesta señala que sólo 2 de cada 10 ticos aprueba la gestión que ha hecho este gobierno sobre el tema del agua potable y la mitad señala que ha sufrido cortes del servicio; 7 de cada 10 creen que la educación no ha mejorado y solamente 1 de cada 10 ticos ve algún progreso en materia de seguridad; y dos de cada tres costarricenses señala que ha empeorado la corrupción en el último año.

Otro dato que arroja la encuesta, es que hay hasta un 25% de costarricenses definidos como incondicionales (“seguidores fieles”, le llama el informe), un 25% como “personalistas” (agrado con el líder, pero crítico con los resultados en salud y educación), un 16% como “evaluacionista” (no apoya a Chaves, pero sí puede avalar las políticas) y 21% como “opositor férreo”.

Sobre la ejecución de las diferentes tareas, por parte del Ejecutivo, la mitad de los consultados creen que los errores del gobierno son de los ministros, no del presidente y así lo considera 4 de cada 10 ticos; el gobierno no tiene responsabilidad en la crisis de seguridad porque no lo dejan hacer cosas, según el 49% de los consultados; tiene razón Chaves en hablar fuerte al Poder Judicial según 5 de cada 10 ticos y entre apoyar a un partido y apoyar al presidente, escojo apoyar al presidente (55%).

Del otro lado, la mitad de la población o más manifestó su desacuerdo en los siguientes enunciados: el presidente Chaves tiene razón en que las leyes se pueden dejar de lado con tal de gobernar (73%); el presidente Chaves a veces dice cosas que no son ciertas, pero por buenas razones (51%); el presidente y su gobierno no son responsables de que el costo de vida no disminuya (58%); los fallos del gobierno no son errores del presidente Chaves (50%).