Enfermera del Calderón: “En agosto solo he recibido ¢1.800 de pago”

“Vanessa” es enfermera interina en el Hospital Calderón Guardia desde hace dos años y es otro de los casos que está viéndola a cuadritos por los problemas de pago que está teniendo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El personal de diferentes departamentos del Hospital Calderón Guardia ha presentado problemas de pago. (Cortesía)

Según nos contó la trabajadora del Calderón, hay quincenas en las que sí le pagan y otras en las que no.

“En la primera quincena de agosto me llegó en cero la colilla y la segunda me llegaron ¢1.800 y mi esposo es el que me está ayudando. También tengo un préstamo con Conape y cuando no me viene nada, él me lo paga y me pasa para los pases”, contó Vanessa.

Sus papás también le han tenido que prestar y cuando a ella le pagan, se los devuelve, pero en esos casos cuando llega el pago le debe a todo mundo y al pagarles, se queda sin nada nuevamente.

“Desde que entré siempre ha sido así, pero este año se ha incrementado más y desde antes del hackeo (31 de mayo) que es lo que alegan en la institución, pero no es cierto porque tengo la boleta de pago del 1 de enero que me llegó en cero”, explicó la afectada.

Rebajota

Otra afectación que está enfrentando es que cuando les pagan lo adeudado en un solo depósito, el monto es tan alto que les rebajan hasta ¢200.000 de impuestos, lo cual consideran injusto porque no es culpa de ellos que tengan que hacer varios pagos en un solo monto.

Con una marcha desde el Parque Nacional hasta Casa Presidencial pelearán por sus derechos salariales. (Cortesía)

Ella está vinculada a la Caja desde hace cuatro años y por estar interina, cuando la institución lo decide, solo los llaman el día antes para decirles que no tienen trabajo para el día siguiente.

“Lo mismo está pasando con las incapacidades, tuve una por covid-19 que me enfermé trabajando en junio, y desde entonces está esperando que se la paguen.

Resolverán pronto

Al respecto, la Caja respondió que están preparando una serie de acciones específicas para agilizar el trámite de los pagos en el servicio de enfermería del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.

Según explicó el gerente médico de la CCSS, Randall Álvarez, estas acciones incluyen el trámite inmediato de las acciones de personal que se ha detectado que presentan atrasos, las cuales serán remitidas esta misma semana y el desembolso se girará en la próxima fecha de pago, según el calendario institucional.

“El principal activo de toda organización es su recurso humano y este hospital se caracteriza por tener funcionarios de gran mística. Con estas acciones concretas esperamos brindar una solución inmediata a la situación de atraso en el pago a algunos funcionarios; y que beneficie todo el proceso de gestión de recursos humanos que realiza el hospital para todos los servicios”, aseguró el doctor Álvarez.

“Esperamos que estos procesos tengan efecto en el corto plazo para así garantizar la estabilidad económica de nuestros funcionarios”, agregó el doctor Marco Vinicio Umaña, subdirector del Calderón.

No respondieron cómo solventarán los casos en otros hospitales.

