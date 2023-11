Estado de la Nación 2023: Hay menos desempleo, pero también menos personas ocupadas

Muchas mujeres dejan de trabajar, por las cargas que asumen en la casa y porque muchas veces deben cuidar de otras personas. Archivo. (Shutterstock)

Las mujeres y aquellas personas que están cerca de pensionarse son quienes más sufren por la mala calidad de los trabajos y por eso, desisten de la tarea de conseguir un trabajito.

Esto quiere decir, que aunque bajó el desempleo, en Costa Rica hay menos personas ocupadas. Esta es una de las conclusiones a las que llegó el Estado de la Nación 2023, cuyos resultados se presentaron este jueves.

Según el documento, “condiciones desiguales del mercado laboral costarricense y la mala calidad de los empleos disponibles desalientan la búsqueda de empleo entre las personas sin trabajo.

“La reducción en la tasa de desempleo en Costa Rica, a un 8,1% en el tercer trimestre del 2023, no se ha traducido en mejores oportunidades de trabajo. Este asunto explicaría la tendencia creciente en la cantidad de personas fuera de la fuerza de trabajo, que se acentuó desde inicios de este año”, citó el informe.

El economista y consultor Ennio Rodríguez explicó cómo se come el hecho de que, aunque haya menos desempleo, también haya más personas desocupadas.

“Como desempleadas se definen a aquellas personas que en el período de la encuesta han buscado trabajo y no lo encontraron y las personas desocupadas son aquellas que se desaniman porque estuvieron buscando y no encontraron. Son personas que no se registran como empleadas ni desempleadas.

“En los últimos dos meses hubo una recuperación del empleo, pero si se hace análisis año con año hay una destrucción de puestos de trabajo, por lo que le comenté anteriormente”, afirmó.

Los adultos mayores encuentran condiciones poco favorables para mantenerse en el mercado laboral. Mayela López. (Mayela López)

“Mejora”

La investigadora del Estado de la Nación, Natalia Morales destacó que una menor tasa de desempleo es una mejoría, pero disfraza la realidad del mercado laboral.

En el país hay menos personas empleadas en 2023 de las que había en el 2019 (-3,4%). Entre estos mismos años, la cantidad de personas que dejaron de buscar empleo aumentó en más de 312 mil personas, ya que pasó de 1.474.000 en el 2019 a más de 1.787.000 en el 2023.

Con respecto a la población adulta mayor, el 2019 y el 2023, el porcentaje de personas mayores de 60 años que dejaron de buscar empleo aumentó del 39% al 44%, algunas de ellas salieron del mercado por la jubilación y otras por las condiciones de trabajo que se les ofrece. Y el año pasado, casi la mitad (45%) de las personas mayores de 60 años no tenían una pensión.

312 mil personas dejaron de buscar empleo en el 2023.

En el caso de las mujeres, la cantidad de empleo formal hacia este sector de la población aumentó, sin embargo, cada vez más mujeres aducen que no trabajan debido a las tareas que deben asumir en el hogar y en el cuido de otras personas (niños, adultos mayores).

El porcentaje de mujeres entre los 35 y 59 años que señala obligaciones familiares como motivo para no buscar trabajo aumentó del 49% en el primer trimestre del 2019 a un 62% en el 2023.

“Para muchas mujeres, el salario que les ofrece el mercado laboral no estaría compensando el costo de salir a trabajar”, comenta Natalia Morales.