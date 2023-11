Presidente Rodrigo Chaves pasó de comerse la bronca a renunciar a ella

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, pasó de decir que él se comía la bronca de inseguridad que vive el país a renunciar a ella.

Este miércoles el mandatario Chaves hizo un berrinche y un anuncio que dejó a todo el mundo con la boca abierta en la conferencia de prensa de la presentación de la Política de Seguridad del país.

Rodrigo Chaves explotó y armó un enorme berrinche contra los diputados. Foto: Presidencia.

Chaves se mostró bravísimo porque los legisladores han dicho que varios de los proyectos de ley en materia de seguridad, presentados por el Poder Ejecutivo, están malos, incluso algunos van en contra de la Constitución, por lo que no pueden ser tramitados.

“’Lo que el Gobierno mandó no sirve para nada’, díganme, ¿por qué?, ‘no, no sirve para nada’, y no pasaron nada ellos en su lugar, ni trataron de corregir esas leyes los 55 diputados ausentes aquí, no sé cuántos serán de la comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado, bueno, les llegó el momento señores diputados, porque el Gobierno le va a dar lo que la Constitución les ordena: responsabilidad exclusiva de proponer las leyes y corregir las leyes que ellos consideren relevantes y efectivas para frenar y atacar eficientemente al narcotráfico y las guerras de bandas.

“Le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas.

Al final el mandatario renunció a sus proyectos de seguridad. Foto: Reyner Montero / Archivo.

“A partir de este momento el Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación eficaz y contundente contra los grupos de crimen organizado”, dijo Chaves casi que a los gritos.

Se salió de control

La politóloga Fanny Ramírez dice que el tema de la seguridad ya se salió de control y que está demostrado que el presidente Chaves, en lugar de ocuparse de la situación, lo que ha hecho es buscar a quien echarle la culpa de la crisis de violencia que vive el país.

“El tema de seguridad definitivamente se nos ha ido de las manos como país, al punto de que muchas iniciativas aisladas han sido insuficientes.

“Ha sido una tendencia del presidente Chaves culpar a otros poderes de la República, lo cual demuestra la incapacidad de lograr consensos y garantizar una ruta que fortalezca la inseguridad”, dijo la experta.

Ahora serán los diputados los que elijan cuáles proyectos de ley aprobar. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La politóloga incluso criticó que este miércoles se daría a conocer la política pública de Seguridad que tantos esperaban, pero al final no hubo nada concreto, sino que más bien el berrinche del presidente se robó la atención.

“La inseguridad se ha convertido en uno de los principales problemas que identifica la ciudadanía sobre todo en zonas rurales y provincias costeras. Anuncian con bombos y platillos una política pública que nuevamente deja de manifiesto la falta de coordinación entre autoridades y representantes políticos”, manifestó.

La diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, dijo que Chaves usó un discurso populista, con palabras ofensivas y atacando a los otros dos Poderes de la República, afectando el sistema democrático.

El país vive la ola de violencia más grande de la historia y el panorama de las leyes. (Albert Marín)

“Eso es una semerenda mentira, una barbaridad y una gran irresponsabilidad de él como presidente. Si él desconvoca sus propios proyectos, es porque está reconociendo que no servían.

“Me parece es un tema de hígado. Es un hombre malcriado, una persona que se afecta seriamente cuando se le contradice y reacciona desconvocando todo y renuncia a su labor presidencial y luego responsabiliza a la Asamblea Legislativa con 26 proyectos que son de todas las fracciones”, expresó Navas.

Camiseta le quedó grande

El actual diputado liberacionista Luis Fernando Mendoza, quien fue legislador también en la administración (2010-2014) y hasta fue presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que siente que a Chaves le quedó grande la camiseta.

“Al no tener la solución lo que está haciendo es tirar la responsabilidad a otros poderes, cuando la responsabilidad primaria es del Gobierno... esto es un berrinche de mal gusto de parte del presidente.

“El Poder Ejecutivo es el que debe liderar una propuesta y una política de seguridad nacional, le corresponde a él unir esfuerzos, realizar los trabajos de encuentro entre los diferentes poderes de la República y las instituciones que tienen que ver con la seguridad nacional.

“Considero que el tema del manejo de la seguridad del país es una camisa que le quedó demasiado grande, esto es una muestra de que el presidente no tiene la capacidad para resolver el problema y entonces le tira la pelota a la Asamblea Legislativa”, señaló el legislador.