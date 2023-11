Presidente Rodrigo Chaves explota contra diputados y toma una decisión radical

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, explotó este miércoles contra los diputados y tomó una decisión de dejó a todo el mundo con la boca abierta.

El mandatario participó en la conferencia de prensa de la presentación de la Política de Seguridad del país y aprovechó su discurso para mostrar su gran enojo contra los legisladores, hasta criticó que 55 de los 57 diputados no asistieran a la actividad.

Rodrigo Chaves está enojadísimo con los diputados. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

El mandatario está bravísimo porque los legisladores han dado a conocer que varios de los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo están malos, incluso algunos van en contra de la Constitución, por lo que no pueden ser tramitados.

“‘Lo que el Gobierno mandó no sirve para nada’, díganme, ¿por qué?, ‘no, no sirve para nada’, y no pasaron nada ellos en su lugar, ni trataron de corregir esas leyes los 55 diputados ausentes aquí, no sé cuántos serán de la comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado, bueno, les llegó el momento señores diputados, porque el Gobierno le va a dar lo que la Constitución les ordena: responsabilidad exclusiva de proponer las leyes y corregir las leyes que ellos consideren relevantes y efectivas para frenar y atacar eficientemente al narcotráfico y las guerras de bandas.

“Le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas.

“A partir de este momento el Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación eficaz y contundente contra los grupos de crimen organizado”.

Ahora los diputados se quedarán sin trabajo en el Plenario Legislativo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Con esta decisión del presidente, el Plenario Legislativo se quedaría sin proyectos de ley para trabajar, ya que las iniciativas de leyes en materia de seguridad están aún en análisis en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Queda en duda si se desconvocaría el presupuesto de la República que está en análisis en este momento, ya que, en teoría, no se puede desconvocar debido que tiene que aprobarse a más tardar el 30 de noviembre.