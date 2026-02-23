Nacional

Estas fueron las palabras de Claudia Dobles tras tenso momento en su gira por Limón

La gira de Claudia Dobles por Limón dejó un episodio de tensión que generó reacciones en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Claudia Dobles, excandidata presidencial por el partido Coalición Agenda Ciudadana y diputada electa, realizó durante el fin de semana una gira por la provincia de Limón como parte de su agenda territorial.

Según explicó, el objetivo principal de estas visitas es escuchar a personas y sectores de distintas regiones del país.

LEA MÁS: Estos serán los jefes de fracción de la próxima Asamblea Legislativa

El momento de tensión durante la actividad

No obstante, la gira incluyó un episodio incómodo. De acuerdo con un video difundido por un usuario identificado como Jahdiel, al llegar Dobles a la universidad UISIL, en Guápiles, se produjo un ambiente tenso.

04/02/2026/ La Diputada del partido Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, brinda conferencia de prensa / Foto John Durán
Claudia Dobles explicó su postura tras el encuentro con ciudadanos en Limón. (JOHN DURAN/John Durán)

Según los asistentes, durante la actividad se dio aviso a la Fuerza Pública, situación que generó molestia entre varios participantes, quienes no tardaron en manifestarlo, además de expresar inconformidades y cuestionamientos relacionados con el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).

LEA MÁS: Curso lectivo 2026: Ministerio de Salud envía mensaje que los padres de familia deben saber

Las personas presentes tenían micrófonos y, en distintos momentos, impidieron que Dobles pudiera responder, pese a que intentó retomar la palabra en varias ocasiones.

Este fue el video compartido por el usuario Jahdiel en TikTok.

El mensaje tras finalizar el encuentro

Luego de concluir la actividad, Dobles publicó un video en el que compartió su postura sobre lo ocurrido y el sentido de este tipo de encuentros ciudadanos.

“Quería comentarles que a nuestro encuentro, que estuvo muy bonito y productivo, llegó un grupo de personas a expresar su disconformidad con que nosotros estuviéramos, y que yo estuviera aquí en Limón.

“Estas personas llegaron, tuvimos oportunidad de hablar y quería compartirles la reflexión de que, al final, yo creo que no solamente esa es la democracia. Nosotros tomamos la decisión de iniciar nuestras giras territoriales en Puntarenas, Limón y Guanacaste, justamente porque fueron las provincias que no estaban conectando con nuestra propuesta política”, mencionó Dobles.

Finalmente, agradeció a quienes asistieron con disposición para dialogar e intercambiar ideas y recalcó que todos están invitados a este tipo de actividades.

Claudia Dobles se pronunció luego de la gira por Limón.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Claudia DoblesCoalición Agenda CiudadanaLimón
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.