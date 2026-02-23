Estas fueron las palabras de Claudia Dobles tras tenso momento en su gira por Limón

Claudia Dobles, excandidata presidencial por el partido Coalición Agenda Ciudadana y diputada electa, realizó durante el fin de semana una gira por la provincia de Limón como parte de su agenda territorial.

Según explicó, el objetivo principal de estas visitas es escuchar a personas y sectores de distintas regiones del país.

El momento de tensión durante la actividad

No obstante, la gira incluyó un episodio incómodo. De acuerdo con un video difundido por un usuario identificado como Jahdiel, al llegar Dobles a la universidad UISIL, en Guápiles, se produjo un ambiente tenso.

Claudia Dobles explicó su postura tras el encuentro con ciudadanos en Limón. (JOHN DURAN/John Durán)

Según los asistentes, durante la actividad se dio aviso a la Fuerza Pública, situación que generó molestia entre varios participantes, quienes no tardaron en manifestarlo, además de expresar inconformidades y cuestionamientos relacionados con el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).

Las personas presentes tenían micrófonos y, en distintos momentos, impidieron que Dobles pudiera responder, pese a que intentó retomar la palabra en varias ocasiones.

Este fue el video compartido por el usuario Jahdiel en TikTok.

El mensaje tras finalizar el encuentro

Luego de concluir la actividad, Dobles publicó un video en el que compartió su postura sobre lo ocurrido y el sentido de este tipo de encuentros ciudadanos.

“Quería comentarles que a nuestro encuentro, que estuvo muy bonito y productivo, llegó un grupo de personas a expresar su disconformidad con que nosotros estuviéramos, y que yo estuviera aquí en Limón.

“Estas personas llegaron, tuvimos oportunidad de hablar y quería compartirles la reflexión de que, al final, yo creo que no solamente esa es la democracia. Nosotros tomamos la decisión de iniciar nuestras giras territoriales en Puntarenas, Limón y Guanacaste, justamente porque fueron las provincias que no estaban conectando con nuestra propuesta política”, mencionó Dobles.

Finalmente, agradeció a quienes asistieron con disposición para dialogar e intercambiar ideas y recalcó que todos están invitados a este tipo de actividades.