Este es el reporte del estado de salud de monseñor Javier Román tras sufrir un infarto

Monseñor Javier Román sigue internado en Cuidados Intensivos, según informó la Iglesia Católica

Por Eduardo Vega

La Iglesia católica dio el más reciente reporte sobre el estado de salud de monseñor Román, quien sufrió un infarto al corazón este sábado 25 de octubre.

“Monseñor Javier Román, obispo de Limón y Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, pasó la noche estable y sigue su proceso de recuperación de modo positivo en Cuidados Intensivos.

Monseñor Román sufrió un infarto el pasado sábado 25 de octubre. (Tomada de Eco Católico /Tomada de Eco Católico)

“Continuará bajo estricta vigilancia siguiendo los protocolos médicos previstos para un caso como el suyo”, asegura la iglesia.

La familia de Monseñor agradece profundamente las numerosos muestras de aprecio y cercanía recibidas en las últimas horas.

Monseñor Román pasó la noche del sábado 25 de octubre y la mañana del domingo 26 en Cuidados Intensivos. (Cortesía/Cortesía)

También reiteraron el deseo de que el Pueblo de Dios siga en oración por la pronta y completa recuperación de monseñor.

La iglesia católica informa cómo pasó la noche monseñor Javier Román.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

