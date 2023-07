Este es el video que Luis Guillermo Solís busca en Internet cuando quiere reírse de sí mismo

Luis Guillermo Solís tiene varias anécdotas de su tiempo como presidente de la República, pero hay una que le saca carcajadas por lo curiosa que fue.

Se trata del día que andaba de gira en Pérez Zeledón y se comió a una avispa en plena conferencia de prensa.

El exmandatario aún se ríe cada vez que ve el video. Foto: Diseño La Teja. (Diseño La Teja)

En una entrevista con La Teja, Solís contó por qué le hizo tanta gracia la situación.

“Fue algo muy muy circunstancial y muy muy bonito, muy vacilón, son anécdotas que quedan ahí. Claro, todavía me molestan y cuando quiero reírme busco en Internet el video para verme otra vez cuando me comí la avispa”.

Ese día él vaciló con que si mandaban el video a CNN iba a hacer un pegue y no fue cuento que de verdad llegó hasta allá y fue muy visto por gente de todo el mundo.

El video que tanta gracia le hace al mandatario puede verlo aquí

Solís habló también del tema de su salud y como lo golpeó la presidencia.

“Bueno, lo primero fueron unos 30 kilos de más, fue mucho lo que aumenté de peso, ya he logrado bajar bastante, pero todavía me falta. Eso me produjo otros problemas como reflujo e irritación estomacal.

Luis Guillermo Solís se comió una avispa y no aguantó la risa. Foto: Archivo.

“Se agudizaron por ese tema y el estrés, el problema de la cadera, que venía desde antes de la presidencia, y lo mismo con el de la próstata; dejé de dormir bien durante mucho tiempo. Antes de ser presidente dormía muy rico cuando llovía, pero con el huracán Otto eso se acabó, hasta hace poco tiempo he vuelto a disfrutar la lluvia, porque cada vez que había un aguacero me despertaba sobresaltado pensando que había una inundación en algún lado.

“La próstata me la operaron cuando todavía era presidente, no podía esperar más y el reemplazo de cadera lo hice cuando terminé el gobierno, estoy muy bien de eso, la terapia que recibí fue muy buena”, recordó.

