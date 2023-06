¡Esto fue lo que provocó que un diputado retara a otro a los golpes!

Óscar Izquierdo confirmó que Alexander Barrantes lo retó a los golpes. Foto: Archivo.

El diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional, contó este jueves a La Teja cómo estuvo el pleito que tuvo con el legislador Alexander Barrantes, de Progreso Social Democrático.

El inicio del acalorado enfrentamiento quedó grabado en el video de la trasmisión de la sesión del Plenario Legislativo. El hecho se dio cuando se daba un debate reglado para interpelar al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sobre las inconsistencias del Mega Caso de Evasión Fiscal del BCT que fue anunciado con bombos y platillos por el Gobierno y al final no quedó en nada.

Luego de que la diputada Pilar Cisneros terminó de hacer sus preguntas, el legislador Alexander Barrantes pidió la palabra para que se revisara el tiempo que le había quedado a Cisneros porque no coincidía con el real y, además, solicitó que se verificara si había cuórum (38 diputados) porque veía que no estaban los diputados de Liberación Nacional.

La afirmación molestó muchísimo a Izquierdo, quien es el jefe de fracción del PLN y, según dijeron varios legisladores, le gritó a Barrantes desde su curul “sea serio”.

Luego el liberacionista pidió la palabra y le pidió a Barrantes respeto para con su partido.

Problema se agravó

Izquierdo contó que minutos después, el diputado Daniel Vargas, subjefe de fracción del PPSD, lo llamó a un lugar aparte, pero dentro del Plenario para reclamarle porque, supuestamente, un diputado liberacionista estaba hablando mal de Barrantes.

“Yo le dije que iba a revisar el tema y que si era así lo iba a hablar con el compañero de fracción, mientras estábamos en eso pasó el diputado (Barrantes) y me increpó y me amenazó, me dijo: ‘cuídese’”, narró el liberacionista.

Al consultarle concretamente si Barrantes lo había retado a los golpes, Izquierdo dijo que sí.

“Yo creo que aquí se viene a otra cosa, con todo gusto yo entro en un debate con quien sea en el plano intelectual de ideas, vengo a promover leyes y a hacer control político”, agregó el diputado.

Barrantes también ofreció su versión sobre lo ocurrido y aunque reconoció que hubo un encontronazo, fue muy general en sus declaraciones.

“El día de ayer, durante la interpelación del ministro de Hacienda en el Plenario, en el turno de la fracción oficialista, más de la mitad de la fracción del PLN se levantó de sus curules y abandonaron el recinto parlamentario. Evidentemente, rompieron el cuórum e interrumpieron la intervención de la diputada Pilar Cisneros.

Por esta razón, pedí la palabra por el orden y pedí dos cosas: poner el tiempo restante correcto a doña Pilar, ya que le habían puesto menos en la pantalla y debían corregirlo y que la presidencia revisara el cuórum y llamara a los diputados que rompieron quórum, principalmente a los del PLN porque había menos de la mitad, inmediatamente, el diputado Izquierdo me gritó: ¡Sea más serio!

La molestia, evidentemente, es por el llamado de atención válido que hago para que haya responsabilidad de parte de los diputados y permitir que la sesión fluya sin interrupciones.

Cuando se le consultó específicamente si había retado a los golpes a Izquierdo dijo que “en ningún momento” lo hizo.