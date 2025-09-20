Nacional

Estos son los candidatos a la vicepresidencia que Juan Carlos Hidalgo lleva en la papeleta del PUSC

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana, anunció este sábado su fórmula presidencial para las Elecciones del 2026

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
27 de julio del 2025. Hotel Crowne Plaza en La Sabana. 09:00 hrs. El Partido Unidad Social Cristiana ratificó como candidato presidencial a Juan Carlos Hidalgo. En una votación unánime los delegados del partido presentes en la asamblea confirmaron la candidatura de Hidalgo. En la foto: Dirigentes y simpatizantes del partido festejaron a mas no poder la elección del candidato y durante su discurso, Hidalgo, agradeció a los miembros del partido su apoyo. Foto: Albert Marín
Juan Carlos Hidalgo es el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marin/Juan Carlos Hidalgo ratificado candidato del PUSC.)

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) confirmó este sábado los dos candidatos a la vicepresidencia que acompañarán en la papeleta a su aspirante presidencial, Juan Carlos Hidalgo, en las elecciones del 2026.

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC, le respondió a Lesley Bojorges sin pelos en la lengua

Por la primera vicepresidencia de la República está la expresidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Yolanda Fernández Ochoa; mientras que por la segunda vicepresidencia el aspirante es el ingeniero industrial Steven Barrantes Núñez.

“Me siento profundamente complacido de contar con este equipo que combina experiencia con juventud y un absoluto compromiso con Costa Rica y el bienestar de todas las personas y las comunidades, sin exclusiones”, afirmó Juan Carlos sobre su fórmula presidencial.

13/12/2023, San Jose, Auditorio de la Universidad Latina, presentación del informe de competitividad de los cantones del país de parte del Consejo de Promoción de la Competitividad. En la fotografía Yolanda Fernández gerente país de asuntos corporativos de Walmart.
Yolanda Fernández va por la primera vicepresidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana. (Jose Cordero)

El candidato dijo que, por la trayectoria de Fernández y Barrantes, está convencido de que juntos podrán convertir a Costa Rica en un país próspero y de oportunidades.

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC, pidió la expulsión de un cuestionado diputado

“Juntos podremos recuperar la esperanza, emparejar la cancha y construir un futuro más justo, seguro y solidario para todos los costarricenses, donde no tengamos miedo de salir a la calle, donde las familias vivan con tranquilidad, los jóvenes encuentren oportunidades sin tener que irse del país, las mujeres se sientan respaldadas con opciones reales en las tareas de cuido para que puedan cumplir sus metas, y donde podamos volver a creer que el esfuerzo honesto se convierte en prosperidad para todas las personas”, agregó el candidato socialcristiano.

Destacó los 35 años de trayectoria que tiene doña Yolanda en asuntos públicos, de diplomacia, sostenibilidad y desarrollo empresarial; así como el recorrido político que a los 37 años tiene Steven, quien ha ocupado puestos municipales y ha liderado iniciativas que tienen que ver con la planificación, el desarrollo y gestión municipal.

Steven Barrantes acompaña a Juan Carlos Hidalgo en su fórmula presidencial como candidato a la segunda vicepresidencia de la República. (JORGE CASTILLO)

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo lanza pedradas en su primer discurso como candidato presidencial

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Juan Carlos HidalgoElecciones 2026PUSCYolanda FernándezSteven Barrantes
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.