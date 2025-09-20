Estos son los candidatos a la vicepresidencia que Juan Carlos Hidalgo lleva en la papeleta del PUSC

Juan Carlos Hidalgo es el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marin/Juan Carlos Hidalgo ratificado candidato del PUSC.)

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) confirmó este sábado los dos candidatos a la vicepresidencia que acompañarán en la papeleta a su aspirante presidencial, Juan Carlos Hidalgo, en las elecciones del 2026.

Por la primera vicepresidencia de la República está la expresidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Yolanda Fernández Ochoa; mientras que por la segunda vicepresidencia el aspirante es el ingeniero industrial Steven Barrantes Núñez.

“Me siento profundamente complacido de contar con este equipo que combina experiencia con juventud y un absoluto compromiso con Costa Rica y el bienestar de todas las personas y las comunidades, sin exclusiones”, afirmó Juan Carlos sobre su fórmula presidencial.

Yolanda Fernández va por la primera vicepresidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana. (Jose Cordero)

El candidato dijo que, por la trayectoria de Fernández y Barrantes, está convencido de que juntos podrán convertir a Costa Rica en un país próspero y de oportunidades.

“Juntos podremos recuperar la esperanza, emparejar la cancha y construir un futuro más justo, seguro y solidario para todos los costarricenses, donde no tengamos miedo de salir a la calle, donde las familias vivan con tranquilidad, los jóvenes encuentren oportunidades sin tener que irse del país, las mujeres se sientan respaldadas con opciones reales en las tareas de cuido para que puedan cumplir sus metas, y donde podamos volver a creer que el esfuerzo honesto se convierte en prosperidad para todas las personas”, agregó el candidato socialcristiano.

Destacó los 35 años de trayectoria que tiene doña Yolanda en asuntos públicos, de diplomacia, sostenibilidad y desarrollo empresarial; así como el recorrido político que a los 37 años tiene Steven, quien ha ocupado puestos municipales y ha liderado iniciativas que tienen que ver con la planificación, el desarrollo y gestión municipal.

Steven Barrantes acompaña a Juan Carlos Hidalgo en su fórmula presidencial como candidato a la segunda vicepresidencia de la República. (JORGE CASTILLO)

