Estos son los números ganadores de los Chances de este martes, vea si resultó millonario

El sorteo de los Chances de la JPS repartió varios millones. (La Nación/Captura de pantalla /La Nación)

La Junta de Protección Social (JPS) jugó este martes 30 de setiembre el sorteo de los Chances, que tuvo a los participantes ansiosos de conocer las combinaciones ganadoras, aunque el inicio fue un poco atropellado, porque la tómbola de la serie tenía el selector colocado.

Estos son los números que salieron de las tómbolas:

Premio mayor: 15, serie 837

15, serie 837 Segundo premio: 38, serie 544

38, serie 544 Tercer premio: 92, serie 446

Para este sorteo, el premio mayor está en ¢160 millones; es decir, ¢80 millones por emisión, y el segundo en ¢25 millones. El tercer premio está en ¢7 millones.

La JPS jugó este martes 30 de setiembre el sorteo de Chances. (JPS/JPS)

Si usted compró un pedacito y tiene algún número que salió de las tómbolas, resultó ganador. Por eso, aproveche esta oportunidad y reclame su premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le depositen el dinero.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

El próximo sorteo de Chances se jugará el viernes 3 de octubre a las 7:30 p.m. Aproveche a comprar su pedacito y juegue su suerte porque el premio mayor está en ¢120 millones en 2 emisiones; es decir, ¢240 millones.

La fracción está en ¢1.500 y el entero en ¢7.500.

Millonario Gordito Navideño

La JPS anunció el lunes 29 de setiembre que el Gordo Navideño 2025, cuyo sorteo extraordinario se realizará el 14 de diciembre, repartirá ¢26.000 millones en premios.

Este es el plan de premios del Gordo Navideño de este año, que tendrá 5 emisiones de 100.000 billetes cada una y con 40 fracciones por entero:

Primer premio: ¢8.000 millones (¢1.600 millones por emisión)

¢8.000 millones (¢1.600 millones por emisión) Segundo premio: ¢800 millones (¢160 millones por emisión)

¢800 millones (¢160 millones por emisión) Tercer premio: ¢400 millones (¢80 millones por emisión)

¢400 millones (¢80 millones por emisión) Premios adicionales: 15 premios de ¢6 millones, 25 premios de ¢3 millones, 30 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢1 millón.

La fracción tiene un costo de ¢2.000 y el entero ¢80.000.

