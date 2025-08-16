Nacional

Estos son los números ganadores del sorteo de Chances de este viernes 15 de agosto

El premio mayor del sorteo estaba en ¢240 millones

Por Ingrid Hidalgo
El sorteo de los Chances de la JPS repartió varios millones.
El sorteo de los Chances de la JPS repartió varios millones. (La Nación/Captura de pantalla /La Nación)

Este viernes 15 de agosto se jugó el sorteo de los Chances de la Junta de Protección Social (JPS), preste atención para ver si usted resultó millonario.

Los números ganadores del sorteo número 6965 son:

  • Premio mayor: 22, serie 410
  • Segundo premio: 93 , serie 101
  • Tercer premio: 52, serie 678

Si usted ganó alguno de esos números, reclame su premio en la JPS, en algún puesto de los socios comerciales o en cualquier agencia del Banco de Costa Rica, porque el premio mayor estaba en ¢240 millones; es decir, ¢120 millones en 2 emisiones.

Por otra parte, el segundo premio estaba en ¢37 millones por emisión y el tercero en ¢9 millones por emisión.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero se depositará en su cuenta registrada de forma automática.

El próximo sorteo se realizará el domingo 17 de agosto; sin embargo, será especial, ya que la JPS celebrará el Día de la Madre.

De acuerdo con la JPS, el premio mayor del sorteo extraordinario de la Lotería está en ¢640 millones; es decir, ¢320 millones por emisión.

Aproveche a comprar su número de suerte para ver si gana unos cuantos milloncitos. La fracción tiene un valor de ¢1.500 y el entero ¢15.000.

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

