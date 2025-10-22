Estos son los números ganadores del sorteo de Chances de la JPS

La JPS realizó el sorteo número 6984 de los Chances este martes 21 de octubre. (JPS/JPS)

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes su famoso sorteo de Chances, en el cual reveló los números ganadores.

Estas son las combinaciones que salieron de las bolitas de las tómbolas, según el premio:

Premio mayor: 31, serie 646.

31, serie 646. Segundo premio: 42, serie 904.

42, serie 904. Tercer premio: 00, serie 491.

Si usted resultó ganador con alguno de estos números, vaya y reclame su premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le depositen el dinero.

Recuerde que el primer premio tenía un valor de 160 millones de colones en total, es decir, 80 millones de colones en 2 emisiones.

Por otra parte, el segundo premio estaba en 25 millones y el tercero en 7 millones de colones.

El próximo sorteo de Chances se llevará a cabo el viernes 24 de octubre. El premio mayor está en 120 millones de colones en 2 millones, esto significa que tiene un valor de 240 millones de colones en total.

Salió el acumulado del Lotto

La JPS anunció el lunes 20 de octubre que salió el acumulado del Lotto Revancha.

Una afortunada persona ganó el premio de 70 millones de colones. Según la JPS, fue vendido en el centro de Heredia.

Los números ganadores en Lotto fueron 12, 22, 37, 40, 05, mientras que en Revancha fueron 23, 24, 28, 31, 29.

¿Y el Acumulado?

El sorteo del Acumulado premió con 3 millones de colones la combinación de la serie 958 con el número 23.

