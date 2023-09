Estudiante ejemplar se divide entre el voleibol, el güiro y los exámenes nacionales del MEP

Camila Montoya Pérez tiene 18 años, es estudiante del Colegio Técnico Profesional de Escazú y este martes 19 de setiembre fue una de los 15.168 estudiantes que iniciaron las pruebas nacionales estandarizadas del Ministerio de Educación (MEP).

En la familia de cariño le dicen Negra y la especialidad que lleva es Salud Ocupacional. Es escazuceña de la pura cepa y le encanta lo que estudia porque su pasión es ayudar a que las personas estén bien física y mentalmente.

La técnica que lleva Camila en el CTP de Escazú es Salud Ocupacional. (Cortesía)

En esta etapa colegial tiene que acomodar su tiempo muy bien porque además de estudiar en el CTP de Escazú es parte del equipo de voleibol del Comité Cantonal de Deportes de Escazú (CCDR-Escazú) y es parte de la banda del CTP, o sea, arte, deporte y estudios al mismo tiempo y en ocasiones casi sin tiempo para los tres.

Desventaja virtual

“Entiendo bien que llego a estos exámenes con algunas limitaciones provocadas por la virtualidad en tiempos de pandemia, fue un año y medio. El primer año (el 2020) fue muy complicado porque tocó adaptarse sobre la marcha. La virtualidad jamás fue igual que asistir a clases.

El pasado 15 de setiembre en los desfiles estuvo con la banda del cole tocando el güiro. (Cortesía)

“Gracias a Dios los profes son muy buenos y el colegio nos ayudó mucho. La última semana estuvo muy cargada de nervios, estudiando mucho, participando de los actos de Independencia y con los exámenes en la mente las 24 horas”, comenta la estudiante de sexto año.

Aumentó las horas de estudio para estos exámenes y también aumentaron los ensayos de la banda del CTP.

“Toco el güiro, me encanta ese instrumento porque es muy libre, le permite a una experimentar sonidos. También toqué lira. Siento que soy capaz de tocar cualquier instrumento si me lo propongo, creo que cualquiera puede eso es lo lindo de la música que apasiona”, reconoció.

Con el CCDR de Escazú disputa las finales del voleibol el próximo fin de semana. (Cortesía)

Además, tuvo que guardar otro pedacito de su tiempo para entrenar con el equipo de voleibol del CCDR-Escazú en donde es colocadora y el asunto se le puso caliente, es más, hirviendo, porque el equipo escazuceño juega en Liga de Ascenso del voleibol nacional.

Justo por estos días de los exámenes del MEP la Negra también debe rendir al máximo en la cancha porque disputa las semifinales el próximo domingo 24 de octubre.

“Se puede hacer de todo con mucha organización. No puedo fallar en los horarios porque sino le fallo al voleibol, o a la banda, o bien a los estudios.

“No pude aflojar nada porque en menos de dos meses había que estar con buen rendimiento en la cancha si queremos ser campeonas, lograr el máximo rendimiento con el güiro en los desfiles, que por dicha así fue el 15 de setiembre pasado y ahora al máximo rendimiento con los exámenes”, aseguró.

La profesora Eteliana Mora del Colegio Técnico Profesional de Escazú atiende una duda de la estudiante Diana Corrales. (Cortesía)

Su principal equipo, nos dijo, es el que forma con su mamá (doña Yanci Pérez), su papá (don Mariano Montoya), sus hermanas (Victoria y María Paula) y el resto de familiares que nunca le fallan.

“En mi familia ha sido muy lindo mi proceso de estudio porque a la hora de lo económico hay varios familiares que ayudan, eso me ha demostrado que una familia unida logra sus objetivos. Yo voy avanzando en representación de toda una familia que ha luchado conmigo.

“Si mis papás estuvieran solos habría sido muy complicado, por eso agradezco a la familia completa ese apoyo incondicional y sus consejos porque siempre me dicen que aproveche para estudiar y que disfrute mucho esta etapa de la vida”, explicó.

Esperamos a Cami al final del examen y si bien las primeras preguntas la desubicaron un poco, pudo recuperarse y cerrar puras tejas.

“Fue más o menos lo que esperaba. Me comió un poquillo la parte de Física (matemáticas), no fue que estuvo rudo es que nuestra generación hizo física-matemáticas virtual y eso me costó más.

“Este primer examen estuvo bien, me gustó. La primera pregunta de Física-mate no sabía ni qué contestar, pero después de acomodé. Sí creo que gano el examen, salgo satisfecha”, nos contó.

En el CTP de Escazú hacen las pruebas 135 estudiantes de sexto año. (Cortesía)

Más de 15 mil en exámenes

Entre este 19 y hasta el 25 de setiembre, los estudiantes de sexto año de colegios técnicos profesionales del país hacen las Pruebas Nacionales Estandarizadas sumativas 2023.

Se trata de 15.168 estudiantes, de 136 centros de estudio. Ellos aplicarán la prueba establecida así en el Calendario Escolar 2023.

En el caso de educación técnica, 8.851 jóvenes de 90 colegios realizarán la prueba en digital mientras que 6.317 lo harán en formato físico. Además, se ha coordinado apoyos educativos para 1.435 estudiantes.

El Consejo Superior de Educación (CSE), acordó en agosto pasado que este año la Prueba Nacional Estandarizada tiene un valor del 30% de la nota, mientras que el restante 70% corresponde al trabajo realizado en clase.

Álvaro Artavia Medrano, director de gestión y evaluación de la calidad del MEP, explica que los estudiantes de colegio hacen un único examen de 175 preguntas, el cual se divide en 5 materias y en cada materia se hacen 35 preguntas. Los estudiantes responden una materia de 35 preguntas por día durante 2 horas.

Arrancaron este 19 de setiembre con Ciencias, el 20 de setiembre le toca a Cívica, el jueves 21 Matemáticas, el 22 Estudios Sociales y el lunes 25 de setiembre cierran con Español. Los resultados estarán a principios de diciembre.