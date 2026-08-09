Estudiantes ticas que crearon enjuague bucal que protege la boca durante la quimioterapia, ahora necesitan ayuda

¿Qué tiene que ver un enjuague bucal con el cáncer y el tratamiento para combatirlo? Pues unas estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrollaron un producto que podría ayudar un montón a los pacientes de esa fuerte enfermedad.

Con mucha empatía y ganas de aliviar el dolor, estas muchachas transformaron uno de los efectos secundarios más molestos de los tratamientos contra el cáncer en una gran oportunidad para innovar.

Estudiantes ticas crean enjuague natural que alivia y protege la boca durante quimioterapia. (UCR)

El doloroso problema que buscan sanar

Cuando una persona enfrenta quimioterapia o radioterapia, los medicamentos atacan las células que se dividen rápido. Por desgracia, esto debilita la mucosa de la boca y causa algo llamado mucositis oral.

Esta afección provoca una fuerte inflamación y úlceras o llagas en la boca, haciendo que cosas tan sencillas como comer, beber o hasta hablar se conviertan en un verdadero suplicio.

Para combatir esto, las alumnas de quinto año universitario inventaron Mucorilex. Se trata de un enjuague bucal a base de productos naturales que no solo alivia el dolor, sino que protege la boca y ayuda a que se regenere.

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La inspiración detrás del proyecto

Este talentoso equipo está formado por María Isabel Gómez, Alina Paola Vásquez, María Paula Molina, María Daniela Alvarado, Génesis Argüello, Sofía Alejandra Torres y Mariel Duarte.

La idea nació del corazón. Mariel contó que tiene una amiga cercana pasando por quimioterapia, quien sufre de estas llagas con mucha frecuencia.

Al ver que los remedios actuales (preparados en farmacia) no le daban suficiente alivio a su amiga, las jóvenes decidieron proponer una solución real y efectiva para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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Estas son las jóvenes detrás del proyecto del enjuague bucal. (UCR)

Lo que hace a Mucorilex tan especial e innovador es su tecnología mucoadhesiva. En palabras sencillas, esto permite que el enjuague “se pegue” y permanezca por más tiempo en la zona afectada.

María Isabel explicó que el producto mezcla componentes que dan un efecto anestésico local para calmar el dolor de inmediato. Al mismo tiempo, sus extractos de origen vegetal ayudan a cicatrizar y a hidratar la terrible resequedad.

Al principio, las muchachas pensaron en hacer parches. Sin embargo, tras preguntarle a conocidos que pasaron por estos tratamientos, se dieron cuenta de que el enjuague era mucho más fácil de aplicar y aseguraba el contacto con toda la boca.

¡Necesitan una mano para hacerlo realidad!

Esta hermosa iniciativa nació en el curso de Gestión de la Innovación de la UCR, impartido durante el primer semestre del 2026.

Actualmente, la propuesta está en fase de incubación y no cuenta con un prototipo terminado. La meta de las jóvenes ahora es hacer las primeras muestras y pruebas de estabilidad.

Eso sí, para que este producto llegue a las manos de los pacientes oncológicos, necesitan el apoyo de alguna persona inversionista o de la industria farmacéutica. ¡Ojalá alguien se apunte a apoyar estas talentosas ticas!