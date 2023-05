Exministra de salud Joselyn Chacón no trabaja con la OPS, aquí le contamos dónde labora

Aunque la exministra de Salud Joselyn Chacón había informado, el pasado mes de marzo, que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la había contratado, este jueves se conoció dónde realmente trabaja.

Joselyn Chacón regresó a su trabajo al hospital México (Rafael Pacheco Granados)

Hay que recordar que, en una entrevista con el medio de comunicación puriscaleño Actualidad Regional, Chacón señaló: “Ya me contrató la OPS (Organización Panamericana de la Salud), que es como lo más grande que hay para cualquier ministro, y a parte de la OPS tengo tres ofrecimientos más porque OPS no tiene una exclusividad, entonces ellos están en Washington y uno va y viene, me voy a encargar de la infraestructura hospitalaria de varios países”.

Sin embargo, este jueves el área de comunicaciones del hospital México confirmó que la exministra se encuentra laborando en ese centro desde el pasado 15 de mayo.

“Efectivamente, se incorpora a sus funciones el día 15 de mayo, posterior a un permiso sin goce de salario, ella labora en el departamento de Hemato-Oncología del Hospital México, propiamente en el área administrativa”, informaron.

El área en la que se incorporó Chacón se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades benignas y malignas en las células del cuerpo o en la sangre.

Tras esas declaraciones que había realizado Chacón sobre su trabajo en la OPS, La Teja consultó a esta organización, pero después de casi 2 meses no han confirmado lo que ella dijo.

Renuncia a Salud

Hay que recordar que Chacón fue designada, en mayo de 2022, como ministra de Salud por Rodrigo Chaves, y se conservó allí hasta febrero de 2023, cuando renunció en medio de polémicas.