Expresidenta del PANI teme que le ocurra lo peor luego de hablar del presidente Rodrigo Chaves

Gloriana López teme represalias por haber contado todo lo que le pasó. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Gloriana López Fuscaldo, expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de Infancia (PANI), teme que ahora que soltó la sopa con todo lo que vivió al final de su gestión con el presidente Rodrigo Chaves y la vicepresidenta Mary Munive, le lleguen represalias, aún así no se arrepiente.

“El temor yo se lo tengo Dios pero sí me han advertido que el proceder es el siguiente: que alguien me va a robar el celular, ahora me lo tienen guardado, que replique el celular porque no es raro que alguien me asalte y me lo quite, que no es raro que venga un allanamiento ilegal entonces he estado ordenando la casa para que cuando lleguen esté ordenada, que no encuentren mucho relajo y no digan que estoy loca.

“No les voy a mentir, yo tengo doble nacionalidad , la costarricense y la panameña y sí pienso ir a Panamá a renovar mi pasaporte y mi cédula, tengo que salir del país, he hecho contactos en Panamá porque creo que lo que viene para mí y para mi hijo no va a ser fácil.

La exjerarca soltó la sopa ante los diputados. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“He tomado medidas, fui al colegio y advertí que mi hijo tenía que ser resguardado... Voy a comenzar a buscar trabajo en otros países, me da mucha pena porque mi hijo va para quinto año y tiene derecho a vivir en su país y tiene derecho a vivir su quinto año, es una ingratitud”, manifestó López.

La exjerarca del PANI dijo que el tema de resguardar la información de su celular fue una recomendación de abogados penalistas que dijeron que a veces esas cosas pasaban y mejor prevenir.

“Yo no quiero sonar paranoica, pero bueno, siempre he operado sobre esta base, es un consejo para los costarricenses: prepárense para lo peor y esperen lo mejor”, añadió López.