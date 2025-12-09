Familia busca donantes de sangre para Fabiola Murillo tras grave accidente

La familia de Fabiola Murillo Ortiz está buscando donantes de sangre para salvarle la vida después de que sufriera un accidente de tránsito el viernes 5 de diciembre.

Fabiola, de 39 años, se dirigía a su trabajo en motocicleta cuando sufrió el accidente en Río Segundo de Alajuela.

El accidente le causó un sagrado abdominal por un impacto en el hígado y el bazo.

“El hígado se le partió y ella estaba con mucha pérdida de sangre, por ende se está pidiendo donaciones de sangre porque aquí en el Hospital de Alajuela no hay”, dijo Daniela Fonseca, pareja de la paciente.

La familia de Fabiola Murillo busca donantes de sangre para salvarle la vida tras sufrir un accidente de tránsito.

La mujer de 39 años conducía la motocicleta cuando chocó contra una buseta. Al parecer, según la pareja de Fabiola, la buseta se saltó el semáforo en rojo en un viraje incorrecto y la impactó.

Daniela sintió una desesperación muy grande cuando supo que Fabiola tuvo un accidente grave. Debido al golpe que recibió, está delicada en el hospital.

Muchas personas se han acercado a donar sangre, pero aún necesitan más para salvarle la vida.

“Mucha gente ya se ha hecho presente sin conocerla. La palabra ‘agradecer’ se queda corta”, dijo Daniela.

¿Cómo puede ayudar a Fabiola?

Si usted quiere ayudar a Fabiola Murillo y es de sangre O positivo o negativo, puede acudir al laboratorio del Hospital de Alajuela para donar un poco de su sangre.

El horario de atención es de 6:00 a.m. a mediodía.

Si requiere la información de la paciente, ella se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, cama 8, en el Hospital de Alajuela, de acuerdo con el afiche que se divulgó.

Fabiola Murillo sufrió un accidente de tránsito el pasado viernes y está delicada en el hospital. (Redes sociales/Redes sociales)

En caso de que necesite más información, puede contactar a Daniela Fonseca por medio del número 8872-9191.

